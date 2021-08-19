19 Ağustos 2021 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:15

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 YKS sınavı sonrası tercihlerin bitmesine kısa bir süre kaldı. Tercihler için son gün 20.08.2021 YKS 2021 tercihlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki YKS üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? 2021 tercihler ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Ağustos'un 5'inde başlayan YKS tercih işlemleri Ağustos'un 20'sinde sona erecek.

Adaylar tercihlerini belirtilen tarihler arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapabilecek.

Ağustos'un 5'i ile 13'ü arasında yapılacak olan YKS tercihleri Ağustos'un 20'sine kadar uzatılmıştı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercihlerinin açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzda yer alan bilgilere göre Elektronik kayıtlar Eylül'ün 4-8'i arasında yapılacak.

Üniversite kayıtlarının Eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle tercih sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2.tercih tarihleri henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercihlerinin, YKS'nin ilk tercih sonuçlarının belli olmasından sonra Eylül ayında açıklaması bekleniyor.

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

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