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Eğitim

Üniversiteler ne zaman kapanıyor 2023? Üniversite yaz tatili ne zaman?

Üniversitelerin ne zaman kapanacağıyla ilgili sorular, Mayıs ayının bitiyor olmasıyla birlikte gündeme geldi. İlköğretim ve liselerde 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran Cuma günü sona ermesiyle yaz tatili başlayacak. Peki Üniversiteler ne zaman kapanıyor 2023? Üniversite yaz tatili ne zaman? İşte detaylar

22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Üniversiteler ne zaman kapanıyor 2023? Üniversite yaz tatili ne zaman?
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Üniversite yaz tatili tarihleri için öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Fakültelerde yıl sonu bitirme sınavlarının sona ermesitle birlikte yaz tatili başlayacak. Alttan dersi olan öğrenciler ise bütünleme sınavlarına girerek telafi şansı elde edebilecek. Peki Üniversiteler ne zaman kapanıyor 2023, final sınavları ne zaman? İşte Üniversite yaz tatili ve okulların kapanış tarihiyle ilgili merak edilenler

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANIYOR 2023?

Üniversitelerde eğitim öğretim yılı takvimi farklıdır. Her fakülte sınavlarını farklı tarihlerde yaptığından üniversitelerin kapanma tarihi de okuldan okula değişiklik göstermektedir.

Üniversitelerin kapanış tarihi her üniversitede farklı olmakla beraber çoğu fakültenin 2022-2023 akademik takvimine göre dersler Haziran ayının ortalarına doğru sona eriyor.

Üniversitelerde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının bitmesine kısa bir zaman kala fakültelerin yıl sonu sınavlarının tarihleri de belli oldu.

Üniversitelerin final tarihlerini okulların akademik takvimleri üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS Üniversite sınavı tarihi

Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman tatil oluyor? İşte 2023 MEB tatil takvimi

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