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Eğitim

YDS 2 ne zaman açıklanır? YDS sonuçları kaç günde açıklanıyor?

YDS/2 bugün gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adaylar, YDS sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilecek. Peki YDS 2 ne zaman açıklanır? YDS sonuçları kaç günde açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin 2022 YDS sonuçlarını açıklayacağı tarih

23 Ekim 2022 Pazar 13:06 - Güncelleme:
YDS 2 ne zaman açıklanır? YDS sonuçları kaç günde açıklanıyor?
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YDS sonuçları kaç günde açıklanır? sorusunun yanıtı, sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. 2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 23 Ekim 2022 Pazar günü 81 ilde uygulandı. ÖSYM, sonav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Buna göre YDS 2 ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar

YDS SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları sınavdan 16 gün sonra açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları 08.11.2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını Kasım'ın 8'inden itibaren ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

YDS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ileokunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

YDS'de yanlış doğruyu götürüyor mu?

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