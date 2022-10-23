YDS sınav soruları ve cevapları yayımlandı! YDS 2022 cevap anahtarı

YDS sınav soruları ve cevapları, sınavdan çıkan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM, uyguladığı sınavların ardından cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı. Bugün gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS 2022) cevap anahtarı https://www.osym.gov.tr/ adresinden yayımlandı. İşte YDS sınav soruları ve cevapları

YDS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

2022-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 23 Ekim 2022 tarihinde 81 ilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2022-YDS/2) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı.

ÖSYM tarafından, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unun erişime açıldığı belirtildi.

YDS 2022 CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Ekim 2022 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 02.11.tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca erişim sağlayabilecek.

YDS 2 ne zaman açıklanır? YDS sonuçları kaç günde açıklanıyor?

YDS'de yanlış doğruyu götürüyor mu?