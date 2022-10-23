Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 23 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınava katılım sağlayan adaylar YDS sınavında 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği hakkında araştırma yapıyor. YDS puanları, adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden hesaplanır. Buna göre YDS'de yanlış doğruyu götürüyor mu?

YDS'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. Yüksek lisans programlarına giriş için adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yıl ikincisi düzenleniyor.

YDS'de değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yani YDS'de cevabı yanlış sorular, doğruyu götürmez.

YDS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir.

Bu nedenle bilmediğiniz sorular için rastgele bir şık işaretlemek sizin lehinize olacaktır. Her bir doğrunun yaklaşık değeri 1.25 puan getirisine sahiptir. YDS sınavından alınabilecek en yüksek puan 100'dür.

YDS puanları, adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

YDS PUAN HESAPLAMA

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

YDS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları 08.11.2022 tarihinde açıklanacak.