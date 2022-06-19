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Eğitim

YKS 2. oturum kaç dakika sürüyor? YKS AYT saat kaçta bitiyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS 2022'nin AYT ve YDT oturumları bugün yapılacak. YKS'nin 19 Haziran Pazar günü uygulanan YKS 2. oturumu AYT saat 10.15'te başladı. Peki YKS 2. oturum kaç dakika sürüyor? YKS AYT saat kaçta bitiyor? İşte AYT bitiş saati

19 Haziran 2022 Pazar 12:02 - Güncelleme:
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YKS 2. oturum kaç dakika sürüyor? sorusunun cevabı, üniversite sınavının ikinci etabı olan AYT sınavına girenlerin yakınları tarafından merak ediliyor. Dün uygulanan Temel Yeterlilik Testi TYT'nin ardından, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) bugün uygulanacak. Peki YKS 2. oturum AYT kaç dakika sürecek? AYT saat kaçta başlayıp, saat kaçta bitecek? İşte YKS sınav saatleri

YKS 2. OTURUM KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

YKS'nin ikinci oturumu AYT saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) toplamda 180 dakika (3 saat) sürecek ve 13.15'te sona ered-cek.

YKS 2. oturum olan AYT'de "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YKS SÜRESİ NE KADAR?

YKS 1. oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 165 dakika sürecek.

YKS 2. oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 180 dakika sürecek.

YKS 3. oturum YDS (Yabancı Dil Testi) 120 dakika sürecek.

YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Üçüncü oturum YDT ise saat 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları Temmuz'un 20'sinde açıklanacak.

Üniversite Sınavı YKS saat kaçta?

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Üniversite sınavı YKS'ye girerken hangi belgeler gerekli?
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