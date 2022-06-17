Üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 18-19 Haziran'da uygulanacak olan YKS sınavının ilk ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika uygulanacak. Peki Üniversite sınavı YKS saat kacta? Üniversite sınavı kaç saat sürüyor? İşte TYT, AYT, YDT oturumlarının sınav süreleri

ÜNIVERSITE SINAVI YKS SAAT KACTA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19.06.2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

18.06.2022 Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

19.06.2022 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika (3 saat) süre verilecek.

19.06.2022 Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika (2saat) süre verilecek.

TYT'NIN SÜRESI 30 DAKIKA ARTIRILARAK 165 DAKIKA OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran'ın 18-19 tarihlerinde uygulanacak.

Bu sene Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldı. TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi de 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı.

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