YKS giriş belgesi nasıl olmalı? YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

YKS giriş belgesi nasıl olmalı? sorusu, üniversite sınavına girecek adayların gündeminde yer alıyor. Sınava katılacak olan adaylar, YKS giriş belgesi için renkli çıktı almanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Adaylar, sınava giriş belgesini 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. Peki Sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte konu hakkında ÖSYM'nin açıklaması

YKS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

3 milyon 243 bin 425 kişinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavında adaylar istedikleri üniversiteye girebilmek için ter dökecek.

YKS sınavına az bir süre kala öğrenciler YKS sınav giriş belgesi almak için kırtasiyelere akın ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi YKS sınav giriş belgesi alacak olan adaylar YKS giriş belgesi siyah beyaz olmasının bir sorun teşkil edip etmeyeceğini merak ediyor.

YKS'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden alacakları YKS giriş belgesi ile sınava katılım sağlayabilecek.

YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması, sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmiyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

ÖSYM'nin yayınladığı YKS kılavuzunda konuyla ilgili şu bilgiler yer alıyor;

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?