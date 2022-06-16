Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı YKS sınav yerlerini önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Peki YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır? İşte ÖSYM YKS sınav giriş belgesi alma ekranı

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran'ın 18-19 tarihlerinde uygulanacak. Sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak 3 ayrı oturum halinde gerçekleşecek. YKS Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren YKS Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. İşte, YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı...

ÖSYM YKS SINAV GIRIŞ BELGESI ALMA EKRANI

Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle YKS sınav giriş belgesine erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz. YKS sınav belgesinin çıktısını almak için açılan sayfanın sol üst köşesinde yazdır butonuna tıklayın.

YKS GIRIŞ BELGESI NASIL OLMALI?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait YKS Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS giriş belgesi renkli veya siyah beyaz olabilir. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. YKS giriş belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

YKS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19.06.2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.