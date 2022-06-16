YKS sınavı kaç dakika? 2022 YKS saat kaçta? TYT, AYT, YDT sınav süresi

YKS saat kaçta? sorusu sınava katılacak adayların merak ettiği konuların başında geliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika uygulanacak. Peki 2022 YKS sınavı kaç dakika? TYT, AYT, YDT oturumlarının sınav süreleri

TYT'NIN SÜRESI 165 DAKIKA OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran'ın 18-19 tarihlerinde uygulanacak. Sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak 3 ayrı oturum halinde gerçekleşecek.

Bu sene Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldı. TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi de 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı.

2022 YKS SINAVI KAÇ DAKİKA?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19.06.2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

TYT, AYT, YDT SINAV SÜRESİ

18.06.2022 Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.



19.06.2022 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

19.06.2022 Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

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