YKS sınavına girerken hangi belgeler gerekli? Üniversite sınavı için gerekli belgeler 2022

Üniversite sınavına katılacak olan adaylar, YKS sınavına girerken hangi belgelerin gerekli olduğunu merak ediyor. Nüfus cüzdanı Üniversite sınavı için gerekli belgeleden biridir. Peki YKS Adaylar sınava girerken neleri yanında bulundurmak zorundadır? İşte Üniversite sınavı için gerekli belgeler 2022

YKS SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre adayların sınav günü yanlarında YKS sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi bulundurması gerekiyor.

YKS SINAVINDA ADAYIN YANINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

*Sınav giriş belgesi

*TC. Kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport

*Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Bunların dışında;

* Sürücü belgesi,

* Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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