21 Eylül 2020 Pazartesi 12:10 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 12:10

YKS ek tercihlerin başlamasıyla birlikte açıkta kalan binlerce öğrenci, ÖSYM tarafından belirlenen kontenjanlara yerleşmek için tercih yapıyor. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden YKS ek tercih kılavuzu 2020 pdf ek kontenjanlar doğrultusunda boş kalan alanlara yerleştirilebilecekler. İşte Okulların boş kontenjanlarının belirtildiği YKS ek tercih kılavuzu 2020 pdf bağlantıları...

Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yerleştirme kapsamında ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzu 2020 pdf geçtiğimiz günlerde yayınladı. Son başvuru tarihi olarak 23 Eylül belirlenen YKS ek tercihler için adaylar 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2020 PDF

Adaylar, Yükseköğretim Programlarına YKS ek tercih kılavuzu 2020 pdf bağlantısından erişilebilecektir.

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Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

823 BİN ADAY EK TERCİH YAPABİLECEK

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal. ek yerleştirme tercihlerini SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi: “2020 YKS'de barajı geçip tercih yapan 1 milyon 745 bin 642 adayın sadece 1 milyon 151 bin 632'si tercih yaptı. Bu adayların 921 bin 886'sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Tercih hakkı olmasına rağmen 594 bin 10 aday bu hakkı kullanmadı. Ayrıca tercih yapıp yerleşemeyen 229 bin 746 aday da dahil şimdi 823 bin 756 aday tercih yapabilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

ÖSYM'den yapılan açıklamada; '2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.' denildi.