21 Eylül 2020 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:39

YKS ek tercihleri 2020 yılında 17 Eylül’de başladı. Adaylar işlemlerini 23 Eylül’e kadar yapabilecekler. Adayların YKS ek tercih parasını da kılavuz içerisinde belirtilen bankalara yatırmaları gerekiyor. Peki YKS ek tercih parası nasıl yatırılır? YKS ek tercih parası nereye yatırılıyor? İşte ek tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler

YKS ek tercih parası nasıl yatırılır? YKS ek tercih parası nereye yatırılıyor? sorularının yanıtları üniversite için ek tercih yapan öğrenciler tarafından aratılıyor. İlk yerleştirmede açıkta kalan binlerce öğrenci, ÖSYM tarafından belirlenen kontenjanlara yerleşmek için tercih yapıyor. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ek kontenjanlar doğrultusunda boş kalan alanlara yerleştirilebilecekler. İşte YKS ek tercih parasının yatırılacağı bankalar...

YKS EK TERCİH PARASI NASIL YATIRILIR?

YKS ek tercihleri 17 Eylül ve 23 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Adaylar YKS ek tercih parasını 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar kılavuz içerisinde belirtilen şekilde yatırabilecekler.

Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeniz gerekiyor. Ücret ödemesi, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı /banka kartıyla da yapılabilecek.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır.

YKS EK TERCİH PARASI NEREYE YATIRILIYOR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILIR?

Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. YKS ek tercih parasını yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yerleştirme kapsamında ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzu 2020 pdf geçtiğimiz günlerde yayınladı. Son başvuru tarihi olarak 23 Eylül belirlenen YKS ek tercihler için adaylar 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2020 PDF

YKS ek tercih kılavuzu 2020 pdf ek kontenjanlar