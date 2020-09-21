21 Eylül 2020 Pazartesi 14:07 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 14:07

YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversite adayları için ek tercih süreci devam ediyor. İlk yerleştirmede açıkta kalan binlerce öğrenci, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ek kontenjanlar doğrultusunda boş kalan alanlara yerleştirilebilecekler. Peki YKS ek tercih son gün ne zaman? 2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH SON GÜN NE ZAMAN?

YKS ek tercihleri 17 Eylül ve 23 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. YKS ek tercih son güne kadar adayların ücretleri bankaya yatırmaları gerekiyor. Adaylar YKS ek tercih parasını 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar kılavuz içerisinde belirtilen şekilde yatırabilecekler.

İlk yerleştirmede açıkta kalan binlerce öğrenci, ÖSYM tarafından belirlenen kontenjanlara yerleşmek için ek tercih yapıyor. İşte YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yerleştirme kapsamında ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzu 2020 pdf geçtiğimiz günlerde yayınladı. Son başvuru tarihi olarak 23 Eylül belirlenen YKS ek tercihler için adaylar 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm üniversitelerde eğitim öğretimin 1 Ekim'de başlaması bekleniyor fakat online olarak gerçekleştirilmesi birinci olarak planlanmış durumda gözüküyor.

YKS ek tercih kılavuzu 2020 pdf ek kontenjanlar

YKS ek tercih parası nasıl yatırılır?