YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş 2023 YKS ek tercih sonuçları sorgulama

Üniversite yerleştirme kapsamında ikinci kez tercih yapan adaylar, 2023 YKS ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. İşte 2023 YKS ek tercih sonuçları sorgulamak için ÖSYM sonuç ekranı

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) EK tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.