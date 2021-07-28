YKS sonuçlarına nasıl bakılır? YKS 2021 ÖSYM sonuç açıklama sistemi

28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:49 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:49

YKS sonuçlarına nasıl bakılır? sorusu, sabah saatlerinde açıklanan sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki YKS sonuçlarına nasıl bakılır? İşte YKS 2021 ÖSYM sonuç sayfası.

YKS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın katılımı ile düzenlenen 2021 YKS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edildi. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. İşte, YKS 2021 sonuçları...

YKS 2021 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ)

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçları sosyal medya hesabından duyurdu;

"26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin Ağustos'un 5-13'ü arasında yapılacağını duyurdu.

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