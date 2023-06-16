YKS TYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2023 YKS sınavı kaç dakika sürüyor? İşte YKS sınav süresi

YKS'ye girecek olan adaylar sınav öncesinde TYT, AYT, YDT sınav süresi hakkında bilgi edinmek istiyor. ÖSYM tarafından 17-18 Haziran'da uygulanacak olan sınav 3 oturumdan oluşuyor. YKS'nin ilk otueumu olan TYT saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek. Peki YKS sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte TYT, AYT, YDT saatleri ve YKS sınav süresine ilişkin detaylar...

YKS TYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran'ın 17-18 tarihlerinde uygulanacak. Sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak 3 ayrı oturum halinde gerçekleşecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023-YKS 1. Oturum (TYT), 17.06.2023 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023-YKS 2. Oturum (AYT), 18.06.2023 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023-YKS 3. Oturum (YDT), 18.06.2023 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. İşte sınavların bitiş saatleri

TYT SINAV SÜRESİ

YKS'nin 17 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek olup, saat 13.00'te sona erecek.

Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

AYT SINAV SÜRESİ

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT oturumu saat 13.15'te bitecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

YDT SINAV SÜRESİ



Üçüncü oturum YDT ise 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.