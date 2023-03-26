Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) bugün yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. 2023-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları açıklandı. Adaylar, sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YÖKDİL sınav sonuç tarihi

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 26 Mart tarihinde uygulandı. 3 saat (180 dakika) süren YÖKDİL/1 saat 10.15'te başlayıp 13:15'te sona erdi.

Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenecek sınavda 19 bin 363 kişi görev aldı. YÖKDİL/1 için 420 bina, 5 bin 448 salon kullanılacak.

2023-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları 14 Nisan'da ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar, YÖKDİL sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

YÖKDİL sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

YÖKDİL sınav sonuçlarının değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecek.

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YÖKDİL sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL sınav kuralları