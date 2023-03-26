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Eğitim

YÖKDİL'den 70 almak için kaç net gerekir? YÖKDİL puanı nasıl hesaplanır? YÖKDİL puan hesaplama

YÖKDİL/1 sınavı 26 Mart tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından uygulanan sınavın cevap anahtarı erişime açıldı. Sınavdan çıkan adaylar, netlerine göre YÖKDİL puan hesaplaması yapıyor. YÖKDİL Sınav değerlendirmesi yapılırken yalnızca doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmez. Peki YÖKDİL'den 70 almak için kaç net gerekir? YÖKDİL puanı nasıl hesaplanır? İşte YÖKDİL puan hesaplama

26 Mart 2023 Pazar 17:34 - Güncelleme:
YÖKDİL'den 70 almak için kaç net gerekir? YÖKDİL puanı nasıl hesaplanır? YÖKDİL puan hesaplama
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YÖKDİL'den 70 almak için kaç net gerekir? sorusunun cevabı, sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. YÖKDİL Sınav değerlendirmesi 100 (yüz) puan üzerinden yapılıyor. Sınavda adaylara 80 soru yöneltilip, sonuçlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. YÖKDİL sınavına katılan adaylar, 70 puan almak için kaç net yapmaları gerektiğini öğrenmek istiyor. Buna göre YÖKDİL puanı nasıl hesaplanır? İşte YÖKDİL puan hesaplamasında izlenecek formül

YÖKDİL GEÇME PUANI KAÇ?

Akademik başvurularda bulunmak için gerekli YÖKDİL ve YDS puanları eşdeğerdir. Örneğin, YDS'den aldığınız 50 puan ile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabilirsiniz. Aynı başvuruyu YÖKDİL'den aldığınız 50 puan ile de yapabilirsiniz. Hangi kadro için ne kadar puan alınması gerektiği aşağıda belirtilmiştir:

YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru 1.25 puan eder.

* Araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunan adayların YÖKDİL'den asgari 50 puan almaları gerekmektedir. (100 üzerinden 50 puan = 80 üzerinden 40 doğru cevap).

*Doçent ve doktora / sanatta yeterlik adaylarının YÖKDİL'den 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap).

* Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YÖKDİL'den 50 puan şartı aranmaktadır.

* TUS, DUS ya da EUS'a girecek olan adayların YÖKDİL'den en az 50 puan almaları gerekmektedir.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

TUS, DUS ve EUS başvurularında YDS / E-YDS / YÖKDİL sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır. Dolayısıyla 2023-YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/1 sınavlarından edinilen puanlar 2028 yılına kadar kullanılabilecek.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100]formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL'DEN 70 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru 1.25 puan eder. YÖKDİL'den 70 puan almak için 56 net gerekir.

YÖKDİL puanı hesaplanırken;

4 doğru 5 puan,

8 doğru 10 puan

12 doğru 15 puan

16 doğru 20 puan

20 doğru 25 puan

24 doğru 30 puan

28 doğru 35 puan

32 doğru 40 puan

36 doğru 45 puan

40 doğru 50 puan

44 doğru 55 puan

48 doğru 60 puan

52 doğru 65 puan

56 doğru 70 puan

60 doğru 75 puan

64 doğru 80 puan

68 doğru 85 puan

72 doğru 90 puan

76 doğru 95 puan

80 doğru 100 puan olarak değerlendirilir.

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