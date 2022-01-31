2 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

31 Ocak 2022 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 15:42

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerin kataloğu yayınlandı. 2 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünlerde; Başta kek kalıbı çeşitleri, cep telefonları ve dik süpürge olmak üzere birçok ürün uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Tekstilden elektroniğe, Züccacideyen gıdaya kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

2 Şubat 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ve tekstil malzemeleri ağırlıkta olmak üzere birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; 3 GB Ram ve 64 GB dahili hafızaya sahip Xiaomi Redmi 9C Cep Telefonu 2,749 TL, 6.59 inç ekrana sahip, 4000 mah bataryalı, 4 GB ram ve 128 GB dahili hafızası 8 çekirdek işlemcisi ile göz dolduran son teknoloji ile donatılmış Honor 9X Çift Sim Kartlı Cep Telefonu 2,899 TL fiyatlarıyla ilk dikkat çeken aktüel ürünlerden oluyor.

Ayrıca 6.52 inç ekran, 6 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı, 5000 mah güçlü bataryası ile dikkat çeken Alcatel 3X Cep Telefonu 2,699 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK Aktüel kataloğundaki elektronik ürünlerin devamında; 64 GB hafızalı, 4 GB Ram, 8 çekirdek snagdrapon işlemcili, Anroid işletim sistemi ve Sim kart girişine sahip Lenovo Yoga Smart Tab Sim Kartlı 10.1 FHD IPS Tablet 3,199 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta; 60 dakika çalışma süreli duvar askı aparatlı, 5 farklı başlığa sahip olan Dibea F20 Max Şarjlı Dikey Süpürge ve Paspas 2,549 TL, Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik 649 TL, Termometre İç Mekan Dijital Isı ve Nem Ölçer 159 TL, Taşınabilir Kablosuz Şarjlı Cam Smoothie El Blenderi 239 TL fiyatlarıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor.

ŞOK 2 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan ürünlerde; Hoffman markalı Granit Karnıyarık Tencere 134 TL, Granit Tava 79,90 TL, Granit Tencere 139 TL ve Aile Boyu Çaydanlık 199 TL fiyatla karşımıza çıkıyor. 800 ml Teba Çelik Cezve 99,90 TL, King K-980 Mix El Blender 99,90 TL, King K-941 Foodie Komple Blender Set 199 TL. Güral Porselen'den 4'lü Çukur Tabak 89,90 TL, Pasta Tabağı 89,90 TL ve Servis Tabağı 89,90 TL olurken Keramika Kahvaltı Takımı ise 139 TL fiyatla satışa sunuluyor.

ŞOK'ta bu hafta mutfak gereçleri kapsamında; Tırtıklı Muffin Kabı 19,95 TL, Kalpli Muffin Kabı 19,95 TL, Bordür Desenli El Havlusu 12,95 TL, 2'li Çok Amaçlı Bıçak 16,95 TL, Motte Yuvarlak Fırın 299 TL, Acar Atom Kek Kalıbı 149 TL, Kek Kalıbı Çeşitleri 49,95 TL, 1620 cc Borcam Kek Kalıbı 39,95 TL,

2'li Lazer Kesim Bıçağı 16,95 TL, 1000 cc Fırın Saklama Kabı 34,95 TL ve 650 cc Fırın Saklama Kabı 26,95 TL, Konsept Mutfak Önlüğü 9,99 TL, Titanyum Doğrama Bıçağı 16,95 TL, 6'lı Küçük Meyve Bıçağı 24,95 TL ve 2'li Pasta Servis Seti 29,95 TL fiyatla bu hafta Çarşamba günü Şok Market raflarında yerini alacak.

BİM 1 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK Market kampanyasının bu hafta için hazırlanan kataloğunda mutfak için gerekli ürünler yer alıyor. Zücacciye kapsamındaki ürünlerde; Paşabahçe markalı 23,6 cm Hasır Tabak 13,95 TL, 6'lı İrem Çay Bardağı 24,95 TL, 2500 cc Karıştırma Kabı 29,95 TL. 380 cc 3'lü Turkuaz Linka Su Bardağı 29,95 TL,425 cc 3'lü Turkuaz Allegra Su Bardağı 29,95 TL, 2 katlı Patisserie Kapaklı Servis 29,95 TL ve 385 cc 6'lı Estrella Kase 49,95 TL fiyatla yer alıyor.

Ayrıca Titiz Pratik Kurabiye Kalıbı 9,99 TL, Krema Pompası 9,99 TL, Krema Torbası 9,99 TL. Silikon Fırın Matı 44,95 TL, Çok Amaçlı Masa Örtüsü 9,99 TL, Yumurta Fırçası 9,99 TL, Silikon Spatula 9,99 TL, Yaylı Çırpıcı 9,99 TL, Silikon Tekli Tepsi Tutacağı 22,95 TL ve Neşeli Kurabiyeler Kurabiye Kalıbı 44,95 TL fiyatla bu hafta ŞOK'ta yerini alacak.

Şok Aktüel Kataloğu fırsatlarından elektronik ürünlerin yanı sıra pek çok gıda ürünü, züccaciye ürünlerindede kampanyalar, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri de indirimli olacak.

Yasomi Sprey Mop Paspas+Yedek Mikrofiber Bez 169 TL ve Yasomi Pro Saç Düzleçtrici ve Dalgalandırıcı Maşa 269 TL

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 1008 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı için 28,95 TL yerine 18 TL fiyatla satışa sunulacak.