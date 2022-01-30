30 Ocak 2022 Pazar 14:56 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 14:56

BİM 1 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kahve çeşitlerindeki indirim dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta pasta malzemeleri ve kuvertür çikolatalarda da kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada "Kahvenin yanında çikolata keyfi" etiketi ile birçok atıştırmalık indirimli olarak satılacak. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan aktüel ürünler

BİM 1 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı kahve çeşitleri ve atıştırmalık çikolata, kurabiyeler kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Damla Sakızlı, Menengiç aromalı Türk Kahvesi ve dibek kahvesi 15,90 TL fiyatla BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Lezzetli pastaların vazgeçilmezleri ve "Kahvenin yanında çikolata keyfi" etiketi ile birçok atıştırmalık ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM kataloglarında bu hafta salı günü için iki farklı konsept dikkat çekiyor. İlkinde lezzetli pastaların vazgeçilmezi olan ürünler, diğerinde ise kahvenin yanında çikolata keyfi sunan ürünler ile Bim bu hafta tatlı fırsatlar sunuyor.

Haftanın Önerileri etiketi ile hazırladığı Pasta ve bisküvi çeşitleri, Soğuk ve Sıcak kahve çeşitleri ile Çikolata grubunda fırsat ürünleri indirimli fiyatları ile müşterinin alımına sunulacak. Ayrıca, Şubat ayının 3'ünde Regaip Kandili olması dolayısıyla kandil simidi de raflarda yer alacak.

BİM'de bu hafta "Kahvenin Yanında Çikolata Keyfi" etiketi ile yer alan ürünler; Vip 250 gr Filtre Kahve 24,90 TL, Abdullah Efendi 150 gr Menengiç Kahvesi 15,90 TL, Abdullah Efendi 150 gr Damla Sakızlı Türk Kahvesi 15,90 TL, Abdullah Efendi 200 gr Dibek Kahvesi 15,90 TL, Shazel Demleme Filtre Kahve 3,50 TL, Sek 330 ml Soğuk Kahve 7,90 TL, Abdullah Efendi 100 gr Türk Kahvesi 10,90 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak.

BİM'de bu salı Çikolata ve atıştırmalık ürünler ise sırasıyla şöyle; Topi Tanem 96 gr Kahveli Hurma Topu 12,50 TL, Patiswiss 70 gr Kakao Nibli Karamel Çikolata 17,90 TL, Dates N Choco 90 gr Hindistan Cevizi ve Beyaz Çikolata Kaplı Bademli Hurma 14,90 TL, Buono 200 gr Bitter Çikolata Kaplı Naneli Fondan 9,90 TL, Buono Gusto 80 gr Gold Çikolata Kaplı Kaju Draje 19,90 TL, Tafe Mocha 150 gr Nane Aromalı Çikolata Kaplı Lokum 19,90 TL, Kellogg's Special 400 gr Çikolatalı Pirinç Buğday Gevreği 18,90 TL,

BİM aktüel ürünler kataloğuna; Kelly's Granola 300 gr Antep Fıstık&Beyaz Çikolata 17,90 TL, Patiswiss 80 gr Bitter Çikolata Kaplı Portakal Dilimi 17,90 TL, Otto 150 gr Fındık İçi 24,90 TL, Otto Sultani 125 gr Kuru Üzüm 6,90 TL, Cocopops 3×225 gr Çikolatalı Mısır Buğday Gevreği 18,90 TL, Buono 48 gr Kaşık Çikolata 9,90 TL, Mixim 240 gr Kandil Simidi 12,50 TL, Serel Çanakkale Bomba Helvası 12,50 TL, Lovemade Makaron 19,90 TL, Daphne 100 gr Pul Çikolata 8,50 TL, Daphne 100 gr Çift Renkli Damla Çikolata 9,90 TL, Daphne 200 gr Kuvertür Çikolata 16,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu salı; Lezzetli Pastalar yapmak için gerekli tüm malzemeler indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 1 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda "Lezzetli Pastaların Vazgeçilmezleri" etiketi ile yer alan fırsat ürünleri ise; Sarı buğday unu, Siyez unu, Karakılçık unu 1 Kg Nora Un Çeşitleri 9,90 TL, Carlotti 200 gr Kedi Dili 7,50 TL, Connex 280 gr Pasta Tabanı Keki 7,90 TL, Dr. Oetker 3×75 gr Krem Şanti 19,90 TL,

Ayrıca Bim Salı kataloğunda Dr. Oetker 2'li Çikolatalı Sos 11,90 TL, Pakmaya 60 gr Pasta Süsü 6,50 TL, Dr. Oetker 156 gr Sade Pasta Kreması 12,50 TL, Dr. Oetker 180 gr Çikolatalı Pasta Kreması 12,50 TL, Pakmaya 147 gr Pastacı Kreması 3,90 TL, Kenton 15×10 gr Hamur Kabartma Tozu 4,50 TL, Kenton 15×5 gr Şekerli Vanilin 4,50 TL olacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan fırsat ürünleri devamında; Porleo 500 gr Kakaolu Bisküvi Tozu 12,90 TL, Dr. Oetker 2'li Bardakta Puding 7,50 TL, Dr. Oetker 2'li 2×6 gr Jelatin 5,50 TL, Türk Şeker 800 gr Çiçek Balı 39,90 TL, Ülker 125 gr Kakaolu Bisküvi 3,50 TL, Süsse Finger 3×150 gr Bisküvi 6,90 TL, Mixim 320 gr Elmalı Kurabiye 14,90 TL, Dankek 235 gr Muzlu Rulo Pasta 9,50 TL, Ülker 175 gr Kakaolu Petibör 4,75 TL, Ülker 175 gr Çifte Kavrulmuş Petibör 4,75 TL, Destan Baharat Çeşitleri 12,50 TL