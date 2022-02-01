1 Şubat 2022 Salı 16:44 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 16:44

A101 3 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar onlarca kategoride yüzlerce fırsat ürünü raflarda yerini alacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta Onvo 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 5,299 TL'den satılacak. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyuncağa, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar bir çok ürün yer alıyor.

A101 Aktüel Kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, dekoratif eşyalar ve elektronik ürünler yer alıyor.

A101 3 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101'de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında yer alan; Samsung 58″ 4K Crystal UHD TV 10,999 TL, Elektronik servis garantili EBA TV uyumlu dahili uydu ve dahili wi-fi, 4K Ultra HD, Smart TV, 4 çekirdekli işlemci, 1.5 GB Ram, 8 GB Dahili hafızalı Onvo 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 5,299 TL ve Hı-Level 43″ Full HD Android Smart Led Tv 3,749 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğundaki elektronik ürünlerin devamında yer alan; 6,8 inç ekran, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli Tecno Spark 6 Cep Telefonu 2,799 TL, Phılıps Bluetooth Kulaklık 349 TL, Piranha Akıllı Bileklik 99,95 TL fiyatıyla müşteriyi sevindirecek.

A101 Aldın Aldın etiketli hazırlanan 3 Şubat 2022 A101 Kataloğunun ikinci sayfasında ise beyaz eşya grubunda harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor. A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 3 adet fırsat ürünü sunuluyor. 2 yıl Vestel garantili, çift kapılı 242 litre net hacime sahip SEG Buzdolabı 3,299 TL, LED göstergeli, 15 program, 15 dakika hızlı yıkama ve 1000 devirli SEG 7 KG Çamşır Makinesi 2,999 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi ise 3,599 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda ayrıca Elektrikli Ev Aletleri grubunda; Sunny Blender Set 459 TL, Singer El Dikiş Makinesi 179 TL, TAN markası ile fırın tepsisi olarak kullanma imkanı, yanmaz ve yapışmaz emaye, dumansız ve kokusuz pişirme özellikli termostatlı Mangalım Elektrikli Kapaklı Izgara 219 TL, Akıllı Banyo Baskülü 119 TL, Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 199 TL, Kiwi Waffle Makinesi 199 TL, Kiwi Elektrikli Cezve 139 TL ve Kiwi Elektrikli Süpürge 449 TL fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.

A101 3 Şubat 2022 Kataloğunda Züccaciye ve Mutfak grubunda da birçok ürün yer almış durumda.

EM Nero Mermer Görünümlü Marbie Mini Ürünler 49,95 TL, Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 99,95 TL, Paşabahçe Estrella Mavi Kase 24,95 TL, Paşabahçe Glamour Kristalin Şekerlik 22,50 TL, Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 49,95 TL, Paşabahçe 6'lı Su Bardağı 32,50 TL, Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 24,95 TL, French Press 24,95 TL, Borosilikat 3'lü Kupa 34,95 TL, Borosilikat 3'lü Fincan 19,95 TL, Üstten Basmalı Rondo 55 TL, Keramika 19 Parça Kahvaltı Seti 149,95 TL, Metaltex Düzenleyici Raf Çeşitleri 17,50 TL

A101'de bu hafta Mobilya kapsamındaki ürünlerde ise; 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 679,95 TL, Bölmeli 4 Kapaklı Mutfak Dolabı 579 TL, Çok Amaçlı 4 Raflı Dolap 499,95 TL, Ayakkabı Dolabı 449,95 TL, Mermer Desenli Katlanır Masa 165 TL fiyatlarıyla ev eşyaşarı dikkat çekiyor.

A101'de bu hafta Tekstil ve giyim Ürünleri grubunda Dijital Baskılı Kaymaz Mutfak Halı seti 49,95 TL, Dijital Baskılı Kaymaz 2'li Banyo Klozet Takımı 49,95 TL, Nouwella Bay-Bayan Bornoz 69,95 TL, Bayan Peluşlu Bere Boyunluk Seti 29,95 TL, Bay Kışlık Kasket 12,95 TL, Polarlı Kulaklıklı Bay Bere 11,95 TL, Sılk&Blue Bayan Motifli Soket Çorap 7,50 TL, Sılk&Blue Ters Havlu Bayan Soket Çorap 8,95 TL olarak müşteriye sunulacak.

A101'de bu hafta gıda ürünlerinde de indirimler uygulanacak.

ŞOK 2 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu!

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