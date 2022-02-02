BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 4 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu

2 Şubat 2022 Çarşamba 12:27 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 12:27

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 4 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda bilgisayar aksesuarları, giyim ve mutfak ürünleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta tencere-tava seti, patik terlikler emaye tencere seti ve oyuncaklarda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta cuma günü satılacak olan Corby Yarış Seti 1.199 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 4 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Fakir Elektrikli Süpürge, HP Pavilion Türkçe Mekanik Klavye, Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü Seti, Corby Yarış Seti, Kadın Leopar Desenli Süper Soft Pijama Takımı, Gold Dolap İçi Organizer Çeşitleri, Polosmart Duvar Şarjı 20W, Laptop & Evrak Çantası, Kumandalı RGB Led Şerit, USB Led Masa Lambası, Dekoratif Kaşık Seti Çeşitleri, Metal Ayaklı Mermer Desenli Seramik Saksı, Polosmart Gaming Kulaklık, Plazma Lambası ve çok daha fazlası ygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, züccaciye, tuhafiye, oyuncak ve tekstil ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 4 Şubat 2022 kataloğunun "SEÇ, HAZIR OL, BAŞLA" sloganlı ilk sayfasında; Oyun tutkunlarının ilgi göstereceği Corby Yarış Seti 1199 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

Ayrıca HP Pavlion Türkçe Mekanik Klavye 799 TL, LED harika ışıklı, telefon paneli ve mikrofon, 360 derece dönebilen sisteme sahip Mobil Canlı Yayın Seti 249 TL, Ayarlanabilir tripod ayaklı USB Mikrofon 109 TL, Linksmart USB Masa Lambası 49,90 TL, Kumandalı RGB Led Şerit 49,90 TL, Katlanır Labtop Standı 39,90 TL, USB ve pil ile çalışan Plazma Lambası 59,90 TL,Yaz-Çiz sil ve tekrar kullan özelliği ile Renkli Led Yazı Tahtası 39,90 TL'ye geliyor.

BİM'de bu hafta cuma günü Elekrikli Ev Aletleri kapsamında; 890 watt Fakir Elektrikli Süpürge 999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor.

BİM'de bu hafta oyun ekipmanlarının yanı sıra bilgisayar aksesuarlarında da; Işık Bağlantılı Tripod 69,90 TL, Fonksiyonel özellikleri ile dikat çeken Polosmart Gaming Kulaklık 229 TL, Polosmart Mouse Seti 49,90 TL, Polosmart TWS Kulaklık 149 TL, Polosmart Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu 79,90 TL, Polosmart 20 Watt Duvar Şarjı 99,90 TL, Labtop Evrak Çantası 29,90 TL, Tablet Çantası 22,90 TL fiyatlarıyla yer alan ürünler Cuma günü BİM'de satışa sunulacak.

BİM'de bu hafra züccaciye ve mutfak ürünleri grubunda; Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler 39,90 TL, Chef's Derin Tencere 109 TL, Cehf's Sütlük 45 TL, Chef's Tava 89,90 TL, Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak Çeşitleri 14,90 TL, Gold Kaplama Emaye Tencere Seti 279 TL, Gold Kaplama Emaye Kavanoz Seti 3'lü 149 TL, Gold Kaplama Kapaklı Sahan 79,90 TL, Pasta 6+1 Servis Seti 69,90 TL, Ayaklı Kek Tabağı 39,90 TL, Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti 39,90 TL, Gold Spiral Kaşıklık-Havluluk 27,90 TL, Gold Dolap İçi Organizer Çeşitleri 39,90 TL, Gold Peçetelik ve Kare Nihale 24,90 TL, Papatya Tepsi 39,90 TL,

Metal Ayaklı Mermer Desenli Seramik Saksı 44,90 TL, Cam 3'lü Kase 24,90 TL, Rakle Yaldızlı Kısa 3'lü Meşrubat Bardağı 2,50 TL, Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 9,90 TL, Cam Lokumluk 19,90 TL, Borcam Fırın Tepsisi 44,90 TL, Lavabo Süzücü Bulaşıklık 19,90 TL, Tencere Formlu Kristal Saklama Kabı 9,90 TL, Dekoratif 6'lı Kaşık Seti Çeşitleri 5,50 TL, Kapaklı Silikon Buzluk 9,90 TL, LAV Kapaklı Saklama Kabı 7,50 TL, LAV 3'lü Meşrubat Bardağı 19,90 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünler 6,90 TL,

BİM aktüel ürünler kataloğunun Ev Tekstili ve Giyim Ürünleri grubunda 4 Şubat 2022 Cuma gününden itibaren geçerli çeşit çeşit Bim Aktüel Ürünleri göz dolduruyor. İşte; 4 Şubat 2022 Cuma günü indirim reyonlarında alabileceğiniz; Değişik beden seçenekli Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt 49,90 TL, Erkek Eşofman Altı 29,90 TL, Kadın – Erkek Welsoft Patik Terlik 17,50 TL, Kadın Leopar Desenli Süper Soft Pijama Takımı 99,90 TL, Kadın İçi Peluş Terlik 4,90 TL, Kadın 2'li Ev Çorabı 15,90 TL'den satılacak.

Ayrıca Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü Seti 259 TL ve Kadın Çanta – Cüzdan 44,90 TL, Çocuk Welsoft Patik Terlik 14,90 TL ve Çocuk Peluşlu Kulaklık 19,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de Çocuklar için özenle seçilmiş Eğitici ve Öğretici özellikleri ile dikkat çeken oyuncaklar da yerini alacak. Abaküslü Yazı Tahtası 22,50 TL, Barbie Pasta Seti 34,90 TL, Barbie Makyaj Seti 34,90 TL, Nakışlı Hışırtılı Kumaş İlk Arabam 18,90 TL, Hot Wheels Şhir Başlangıç Seti 57,90 TL, Çıngıraklı Peluş Dişlik 19,90 TL, Oyuncak Yemek Seti 34,90 TL, Karma Araçlar 29,90 TL, Karma Oyuncaklar 24,50 TL, Oyuncak Diş Doktoru Seti 19,90 TL, Oyuncak Hamburger Arabası 49,90 TL, Olacağım Serisi Kitaplar 8,90 TL, Zeka Oyunu 12,50 TL, Kurbağa Oyunu 9,90 TL ve daha fazlası bu cuma BİM raflarında yerini alacak.

A101 3 Şubat 2022 kataloğu yayınlandı!

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