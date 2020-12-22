2021 AGİ dahil asgari ücret ne kadar olacak? 2021 Asgari ücret tablosu (AGİ dahil)

22 Aralık 2020 Salı 16:38 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 16:38

2021 AGİ dahil asgari ücretin belirlenmesi için hükümet ve sendikaların toplantıları devam ediyor. İlk 2 toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve istenen rakamlar iletildi. Toplamda 4 kez yapılacak olan Asgari Ücret Komisyonu toplantıları neticesinde 2021 Asgari ücret tablosu (AGİ dahil) oluşacak. Asgari geçim indirimi, GSS primi ve tazminatlar da değişecek. TÜİK yeni asgari ücret olarak 2 bin 792 TL'lik önerisini komisyona sundu. Peki 2021 AGİ dahil asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2021 Asgari ücret tablosu (AGİ dahil) tahmini rakamlar.

TÜİK'TEN 2021 ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yaklaşık yüzde 20 oldu.

Tespit komisyonunun üçüncü toplantısı ise bu kez işçi sendikasının ev sahipliğinde yapılacak. 22 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantıda son fiyatlar masaya yatırılacak.

Bu toplantıdan kararın çıkmaması halinde 23-30 Aralık tarihleri arasında 2021 asgari ücret zammı açıklanmış olacak.

2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette ne kadar artış yapılacağına ilişkin senaryolara göre, Orta Vadeli Program'daki yüzde 8'lik enflasyon tahminine göre artış yapılırsa AGİ dahil 2021 asgari ücret 3 bin 178 lira, net asgari ücret 2 bin 510 lira olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4 enflasyon tahminine göre artışa gidilirse AGİ dahil 2021 brüt asgari ücret 3 bin 220 lira, net asgari ücret 2 bin 542 lira olacak. Asgari ücret yüzde 12 oranında artarsa net asgari ücret 2 bin 603 lira, yüzde 15 artarsa 2 bin 673 lira, yüzde 17 artarsa 2 bin 720 lira, yüzde 20 artarsa 2 bin 790 lira olacak.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Yüzde 9 zam: 2.533.16 TL

Yüzde 10 zam: 2.556.4 TL

Yüzde 11 zam: 2.579.64 TL

Yüzde 12 zam: 2.602.88 TL

Yüzde 13 zam: 2.626.12 TL

Yüzde 14 zam: 2.646.36 TL

Yüzde 15 zam: 2.672.6 TL

Yüzde 16 zam: 2.695.84 TL

Yüzde 17 zam: 2.719.08 TL

Yüzde 18 zam: 2.742.32 TL

Yüzde 19 zam: 2.765.56 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından 2021 asgari ücret tutarı ile ilgili bir karar çıkması halinde AGİ 2021 ücretleri de belli olacak. Şimdiye kadar yüzde 12’lik zam konuşulurken 2021 AGİ ücretleri de bu çerçevede netleşmeye başladı. Peki, AGİ ücretleri belli oldu mu, bekar, evli ve çocuklu AGİ ne kadar olacak?

AGİ 2021 BELLİ OLDU MU?

Asgari geçim indirimi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte agi ücretleri de netleşmiş olacak.

AGİ 2020 NE KADAR?

2020 yılında uygulanan asgari geçim indirimi tutarları şöyle…

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

2021 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için konuşulan yüzde 12’lik zammın gerçekleşmesi durumunda 2021 AGİ ücretleri şu şekilde olacak:

Bekar 247,21 TL

Evli eşi çalışmayan 296,65 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 333,40 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 370,82 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 420,25 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 420,25 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 420,25 TL

Evli eşi çalışan 247,21 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 284,28 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 321,37 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 370,82 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 395,53 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 420,25 TL