28 Aralık 2020 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:16

Son dakika... Asgari ücret açıklandı! Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz hafta, 2021 yılı asgari ücret artışını belirlemek için 3. toplantı görüşmesini yapmıştı. Bugün yapılan son toplantı sonrası 2021 asgari ücret açıklandı. Peki Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? İşte 2021 yılı için belirlenen asgari ücret miktarı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2021 Asgari ücret belli oldu.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2021 Asgari ücret Brüt 3.577.50 TL oldu.

2021 Asgari ücret Net 2.825 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantıyı yaparak 2021 yılı asgari ücret zammını belirledi.

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2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş,

net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Evli ve 3 çocuklu bir aile için asgari ücret net 3.013 TL oldu.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şöyle konuştu: Salgın ülkemizde de çalışma hayatını derinden etkiledi. 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini yapmış olduk.

Asgari ücret çalışması 15 kişilik bir komisyonla yapılmakta. İşçi ve işveren tarafının teklifleri değerlendiriliyor. İşçilerimizi ve işverenlerimizi koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi temel önceliğimiz olarak görmekteyiz. Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2825 lira 90 kuruş oldu.