AGİ ile birlikte asgari ücret ne kadar? Asgari ücret 2021 AGİ dahil

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:50 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:50

Asgari ücretin 2021'de AGİ dahil ne kadar olduğu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Asgari ücrette yapılan artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren Asgari ücret 2021 AGİ dahil brüt ve net olarak belirlendi. Yapılan zamla birlikte yeni yılda asgari ücret 500 lira arttı. Asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Bekar, evli, çocuklu ve eşi çalışmayan işçi için değişen rakamlarda ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları, 2021 yılı için güncellendi. Buna göre; Asgari ücret 2021 AGİ dahil ne kadar oldu?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2021 yılında yeni asgari ücret tutarı yüzde 21.56'lık artışla brüt 3.577.50 TL, Net 2.825 TL olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 21,56 oranında artmış oldu. Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi de (brütten nete 2021 AGİ oranları) artmış oldu.

Asgari ücret 2021 zammıyla birlikte (AGİ hariç);

Brüt 3.577.50 TL oldu.

Net 2.825 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET 2021 AGİ DAHİL

Asgari ücret 2021 AGİ dahil bekar için 3.093,162 TL oldu.

Asgari ücret 2021 AGİ dahil evli eşi çalışmayan için 3.146,97 TL

Asgari ücret 2021 AGİ dahil Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için 3.187,22 TL

Asgari ücret 2021 AGİ dahil Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu için 3.227,47 TL

Asgari ücret 2021 AGİ dahil Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu için 3.281,12 TL

Asgari ücret 2021 AGİ dahil Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu için 3.281,12 TL

Asgari ücret 2021 AGİ dahil Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3.281,12 TL

Asgari ücret 2021 AGİ dahil Evli eşi çalışan 3.093,162 TL TL

Bekar, evli, çocuklu ve eşi çalışmayan işçi için değişen rakamlarda ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları, 2021 yılı için güncellendi. AGİ ile birlikte asgari ücret ne kadar oldu? 2021 AGİ rakamları bekar, evli ve çocuklu işçi için belli oldu. İşte brütten nete 2021 AGİ oranları.

2021 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) ORANLARI NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları şu şekilde oldu:

İŞTE 2021 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL