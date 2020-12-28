Son dakika: 2021 AGİ ne kadar oldu? 2021 evli bekar AGİ hesaplama

28 Aralık 2020 Pazartesi 12:21 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:21

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen vergi indirimidir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan işçilerin asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. 2021 AGİ rakamları bekar, evli ve çocuklu işçi için belli oldu. İşte 2021 AGİ ücretleri.

2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları; Bekar bir işçi için 268,162 TL, Evli eşi çalışmayan 321,97 TL, Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL olarak gerçekleşti. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır? İşte, AGİ hakkında merak edilen bazı bilgiler...

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2021 yılında yeni asgari ücret tutarı yüzde 21.56'lık artışla brüt 3.577.50 TL, Net 2.825 TL olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 21,56 oranında artmış oldu.

Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artmış oldu. Bekar,evli, çocuklu ve eşi çalışmayan işçi için değişen rakamlarda ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları, 2021 yılı için güncellendi.

2021 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) HESABI

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan eşi için %10

Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5

3. çocuk için %10

ve sonraki her çocuk için %5’idir.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez.

Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılıp sonuç 12'ye bölünerek aylık AGİ bulunabilir. Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.

AGİ 2021 zammı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk, 2021 yılında bir çalışanın alacağı asgari ücret tutarını duyurdu. Zammın açıklanmasının ardından asgari geçim indirimi ücretleri de şekillenmiş oldu.

2021 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları şu şekilde oldu:

İŞTE 2021 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL