A101 15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; elektronik eşyalar, mutfak gereçleri, ev tekstili, spor malzemeleri ve giyim ürünleri gibi çeşitli kategorilerdeki ürünler bulunuyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Philips Cyclone Süpürge 2.499 TL fiyattan satışa sunulacak. Peki A101 15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101'de haftanın indirimli ürünleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 15 Haziran Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektronik ve Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Benzinli Moped, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Ev Eşyaları, Kişisel Bakım Ürünleri, Müzik Aletleri, Bisiklet ve Oyuncaklar ile Temel ihtiyaç grubundan bir çok üründe sürpriz indirimler var.

A101 kataloğunun elektronik grubunda televizyonlar bulunuyor. Toshiba 55″ Ultra HD QLED Android TV 55QA4263DT modeli üstün görüntü kalitesiyle 11.999 TL, ONVO marka 65″ Ultra HD Android Smart LED TV 10.499 TL'den satın alınabiliyor. Ayrıca, Toshiba 50″ Ultra HD Android TV 7.999 TL ve yine ONVO 32″ Uydu Alıcılı LED TV ise 2.499 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 6.82 ekrana sahip 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı 2 yıl garantili Tecno Pova Neo Cep Telefonu 4999 TL, Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 2599 TL, Thıll Akıllı Saat 249 TL, Metal USB Fan 59,95 TL, Sunny 9W Led Ampül 21,95 TL, Lenovo Kulaklık 59,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta Beyaz Eşya grubunda bu hafta 10 iş gününde ücretsiz teslimat ve kurulum avantajı ile satışa sunulacak 15 program ve 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1200 devirli SEG 12 Çamaşır Makinesi 8799 TL, Cam Dış Yüzey Flavel Ankastre Set 8599 TL, Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu ise 2799 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun elektronik grubunda; ONVO Yağsız Fritöz Airfryer 2.299 TL, Philips Cyclone Süpürge 2.499 TL, Homend Royaltea Çay Makinesi 599 TL, Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 999 TL,

Kiwi Döner Başlıklı Saç Şekillendirici 399 TL, Kiwi Çubuk El Blender'ı 229 TL, Fakir Extrim Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL, Kiwi 4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249 TL fiyattan yer alıyor.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun Tekstil ve Giyim kategorisinde kampanyalı ürün fırsatları bulunuyor. 15 Haziran A101 kataloğunda Buldan Koltuk Örtüsü 79,95 TL, Kilim 149 TL, Çift Kişilik Baskılı Pike 145 TL, Plaj Hasırı 52,50 TL, Silk&Blue Bay Havlu Bel Boxer 37,95 TL, Silk&Blue Bayan Baskılı Slip 2'li 27,95 TL,

Bay Polo Yaka Tişört 74,95 TL, Silk&Blue Bayan Desenli Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 99,95 TL, Silk&Blue Bay Kolsuz Şortlu Pijama Takımı 89,95 TL, Silk&Blue Bayan Baskılı Tişört 59,95 TL, Silk&Blue Bay Baskılı Tişört 64,95 TL, JUNO Bayan Tek Toka Keçe Terlik 149,95 TL, JUNO Bay Poli Şeritli Çapraz Terlik 49,95 TL'den satılacak.

Modern tasarımlı Ev Eşyaları grubunda bu hafta A101 Market reyonlarında; APEC 49.4 CC Benzinli Moped 19.490 TL, Mikser Sürahi 69,95 TL, JWIN SDP-90 88 Tuşlu Piyano 4.990 TL, Koltuk Takımı 6.850 TL, Katlanır Metal Karyola Yatak Seti 1.750 TL, Dolu Ranchero Römorklu Traktör 599 TL, Dolu 12V Akülü Araba 2.999 TL, 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 2.299 TL'den müşterileri bekliyor olacak.

A101'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak grubunda; BRITA Aluna XL Filtreli Sürahi 279,95 TL, Brita Maxtra Yedek 2'li Filtre 149 TL, ROOC Titanyum Lazer Kesim Bıçak 18,50 TL, Silikon Saplı Ahşap Servis Gereçleri 13,95 TL, Oval Kaydırmaz Tepsi 27,95 TL,

Metaltex Yağ Sıçratmaz 34,95 TL, Kahve Süt Köpürtücü 39,95 TL, Motivasyon Matarası 39,95 TL, Manuel Doğraıcı 64,95 TL, Matara 22,95 TL, Cam Kahve Bardağı 12,95 TL Karma Plasik Ürünler 18,50 TL'den raflarda yerini alacak.

A101 2023 kurbanlık küçükbaş, büyükbaş hisse fiyatları

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