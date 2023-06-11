BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 13 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 13 Haziran 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta Haftanın Önerileri etiketli ürünleri devamında bayram şekerleri grubunda harika ürünler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Kurban Bayramına özel ürünler satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 13 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda süt ve süt ürünleri uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Dost 293 ml Çilek Kefir 9,90 TL, Dost 293 ml Orman Meyveli Kefir 9,90 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 95 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca Dost %0,1 1 Litre Yağlı Süt 14,50 TL, %100 Vegan ve Gluten içermeyen Dost 330 ml Bademli İçecek 9,75 TL fiyatla Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda süt ürünlerinin yanı sıra Kurban Bayramı için hazırlanan bayram şekerleri ve çikolatalar yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM'de haftanın Önerileri etiketli Birlikte Berekete Kazanan Türkiye sloganı ile hazırlanmış ürünleri devamında; Kerem 400 gr Labne 39,50 TL, Binvezir 400 gr Kaşkaval Peyniri 59,50 TL, Aknaz 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 72,50 TL,

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Yeni Ürün Dost %1.2 2 Litre Yağlı Ayran 24,50 TL, Pervin 900 gr Tuzlu Kova Tereyağı 159 TL, Tüm vitaminlerin ve özellikle Çinko kaynağı olarak çocuklarınızın gelişimine büyük katkı sunacak olan Dost Plus 1 Litre Multivitamin Süt 21,50 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 26,50 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Aknaz 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 135 TL, Aknaz 150 gr Gurme Sade Sepet Peyniri 32,50 TL, Aknaz 150 gr Gurme Çörekotlu Sepet Peyniri 32,50 TL, Aknaz 400 gr Çiftlik Tam Yağlı Sürülebilir Beyaz Peynir 42,50 TL'den yer alacak.

BİM Bayram ürünleri kataloğunda bulunan indirimli birçok ürün raflardaki yerini alacak.

BİM Bayram özel ürünleri arasında; madlen çikolata, krema dolgulu çikolata, sütlü bonbon şeker, bitter çikolata kaplı bisküvili çilekli krema, bonbon şeker, çikolata kaplı badem draje gibi birçok ürün yer alıyor.