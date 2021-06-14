A101 17 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

14 Haziran 2021 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:48

A101 17 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerde elektronikten beyaz eşyaya, elektronik aletlerden züccaciyeye, mobilyadan spor aletlerine, bisikletten ev tekstili ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 649,95 TL ile kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, dekoratif ve elektronik ürünler gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 17 Haziran 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta Toshiba 50UA2063DT 4K Android Smart Led TV 4299 TL, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TL, Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TL, GoSmart 128GB Smart USB Bellek 59,95 TL, GoSmart Dual USB Kablosu 9,95 TL, Piranha Duvar Şarjı 19,95 TL, Yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu, 5MP ön kameralı, Reeder P13 Blue Plus 64GB Cep Telefonu 1599 TL, Lenovo Wireless Kablosuz Mouse 69,95 TL'den satışa sunulacak.

A101de bu hafta geçerli olacak 17 Haziran A101 aktüel kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında en dikkat çekici olanları Lenovo'dan. Gücünü AMD Ryzen 5 işlemcisinden alan, 256GB SSD hafızalı, Windows10 İşletim sistemli Lenovo Ideapad Notebook 4299 TL.

*Beyaz eşyalar arasında; SEG No-Frost Buzdolabı 2799 TL. Gıda ürünlerinizin bozulmadan uzun süre saklanmasına yardımcı olacak, 2 yıl garantili Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 949 TL. Ekmek ve yoğurt yapma özellikli, buz çözme fonksiyonlu 2 yıl garantili SEG Turbo Fırın 1099 TL, 7kg yıkama kapasiteli, 15 programlı Flavel Çamaşır Makinesi 1699 TL'den yer alacak.

A101 Aldın Aldın kataloğunda mutfak için züccaciye kapsamında ürünler de yer alıyor.

A101'de bu hafta küçük ev aletleri arasında Homend Toastbuster Tost Makinesi 269 TL. Arzum Practical Dik Süpürge 219 TL. Arzum Seramik tabanlı Ütü 149 TL, Arzum Starmix El Mikseri 129 TL, Wahl GroomsMan Erkek Bakım Seti 129 TL. Taşma önleyici sisteme sahip, 5 fincan kapasiteli, sesli uyarı sistemli ve 3 yıl garantili Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 299 TL. Schafer Chef Mix Mega Blender Seti 299 TL. Arzum Çaycı Eco Çay Makinesi 259 TL fiyatla yer alıyor.

A101 17 Haziran 2021 aktüel kataloğunun diğer sayfalarına göz attığımızda bizleri karşılayan ürünler arasında mobilya ürünleri de bulunuyor.

A101 kataloğunda mobilya kapsamında Aynalı Banyo Dolabı 115 TL, Metal kulplara sahip 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 299 TL, Birinci sınıf suntalamdan üretilmiş, krom kaplama ayakları ile dikkat çeken, opak beyaz renkte 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 249,95 TL ve Düğün Sandalyesi 99,95 TL olarak satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun bir diğer dikkat çeken ürün grubu ise spor aletleri ve egzersiz ürünleri.

2 Tekerlekli Işıklı Kaykay 149,95 TL, Ahşap Kaykay 99,95 TL, Dart Seti 34,95 TL, Triathlon Oyuncak Bisiklet / Scooter Kaskı 29,95 TL, Işıklı Paten 149 TL. Kaymaz tabanlı, 50kg taşıma kapasiteli Triathlon Işıklı Scooter 129 TL, 20cm Pilates Topu 13,95 TL,Yoga Roller 44,95 TL, Triathlon Egzersiz Tekerleği 29,95 TL. Top Şişirme Pompası 19,95 TL, Futbol Tekmeliği 14,95 TL, Triathlon El Yayı 24,95 TL, Metal Şınav Barı 29,95 TL, Çok Yönlü Karın ve Bel Egzersiz Aleti 59,95 TL, Pilates Matı 75 TL.

Spor Eldiveni 19,95 TL. Sayaçlı Atlama İpi 14,95 TL. Badminton Seti 22,95 TL. Triathlon Tenis Seti 69,95 TL. Kürek Çekme Aleti 39,95 TL. Vinyl Dambıl Seti 94,95 TL. Çelik amortisörlü kadroya sahip, 21 vitesli, V Brake fren sistemli, alüminyum jantlı, 2 yıl garantili 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 649,95 TL. Binek araçlar için üretilmiş, 30kg taşıma kapasiteli Bisiklet Taşıma Aparatı 149,95 TL.

Çiçek Zinnia ve Petunya çeşitleri 9,95 TL. Canlı Çiçek Kalanchoe 9,95 TL. canlı Çiçek Aloe Vera 8,95 TL. Canlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TL.

BİM 15 Haziran 2021 kataloğu! BİM'de bu hafta aktüel ürünlerde neler var?

ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta indirimde neler var?