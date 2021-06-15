BİM'de bu hafta neler var? BİM 18 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

15 Haziran 2021 Salı 12:07 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 12:07

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta tatile gidecek olanlar için kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; mutfak için gerekli ürünlerin yanı sıra tatil için şişme şezlong, şnorkel ve kulak tıkaçlı yüzme gözlüğü uygun fiyattan satılacak. İşte BİM Cuma aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

BİM 18 HAZİRAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Cuma yerine Pazartesi günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda elektronik, züccaciye ve tekstil kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM'de bu hafta tatil için gerekli malzemeler geniş yer kaplıyor.

Rookie 16 Jant Bisiklet 449 TL, Ok-Yay Seti 99,90 TL, Badminton Seti 29,90 TL, Dart Seti 37,90 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 57,90 TL, Tam Yüz Şnorkelli Maske 99,90 TL, Yüzücü Gözlüğü 49,90 TL, Aynalı Tıkaçlı Yüzücü Gözlüğü 79,90 TL, Portatif Şişme Şezlong 69,90 TL, Kadife Çizgili Plaj Havlusu 24,90 TL. Erkek Deniz Şortu 29,90 TL, Katlanır Kamp Sandalyesi ve Farklı renk ve desenlerde Bamboo Peştemal 19,90 TL'den raflarda yer ediniyor.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında; Relax Musluklu Çelik Termos, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Arnica Blender Seti, SCHWARTZ Saç Sakal Kesme Makinesi, Ölçülü Silikon Hamur Matı, Rookie 16 Jant Bisiklet, Prolone TWS Kulaklık, Casio Erkek Kol Saati, Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, Safari Fötr Şapka, Dynamic Badminton Seti, Erkek Desenli Deniz Şortu dikkat çeken ürünler oluyor.

BİM 18 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan küçük ev aletlerinde; Arnica Blender Seti 229 TL. FAKİR markası ile 2 yıl garantili paslanmaz çelik termos bardaklı, kolay çıkarılabilir ve yıkanabilir filtreye sahip şık tasarımı ile dikkat çeken Fakir Gratlana Termoslu Filtre Kahve Makinesi 179 TL. RELAX markası ile 4.5 Litre, 12 saat soğuk ve sıcak tutma özellikli yerli üretim 2 yıl garantili Relax Musluklu Çelik Termos 229 TL fiyatla satılacak.

BİM'de bu hafta elektronik ürünler arasında yer alan; Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 75 TL. 2 yıl garantili, Bluetooth teknolojisine sahip TWS Kulaklık 279,90 TL, Analog ekranlı, çelik kardolu ve 2 yıl garantili Casio Erkek Kol Saati 149,90 TL. Kablolu ve kablosuz kullanabileceğiniz, özel paslanmaz çelik kesici ünitesine sahip, 2 yıl garantili Fakir Erkek Bakım Seti 129 TL, Schwartz Saç Sakal Kesme Makinesi 74,90 TL, Sinek Kovucu Raket 29,90 TL fiyatı ile müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM'de mutfak için gerekli malzemelerin yer aldığı Contigo Termos 279,90 TL. Lava 26cm Döküm Tencere 239 TL. Lava 30cm Kızartma Tavası 99,90 TL. Paşabahçe Kabaklı Büyük Boy Kavanoz 19,90 TL. Paşabahçe Metal Kapaklı Yağlık Sirkelik 14,90 TL. Paşabahçe 2'li Latte Bardağı 15,90 TL. Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 37,90 TL. Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Kabı 29,90 TL.

Ayrıca ayaklı Kayık Cam Sunum Tabağı 27,90 TL. Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 5,90 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip Fırça, Spatula ve Çırpıcı Seti 15,90 TL. Farklı renklerde Çekirdek Çıkarıcı 4,90 TL. Her mutfakta bulunması gereken ürünler arasında yer alan chef's Kek Kalıbı çeşitleri 19,90 TL. Farklı renklerde Ölçülü Silikon Hamur Matı 29,90 TL. Un Eleği 9,90 TL. Farklı renklerde Krema Pompası 9,90 TL. Bisküvi Saklama Kutusu 13,50 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünlerin tekstil ve giyim üzerine satılacak olan ürünleri arasında Masa Örtüsü 12,50 TL. Nakışlı El Havlusu 4,90 TL. Mutfak Önlüğü, Tutaç ve Eldiven Seti 16,90 TL. Farklı renk ve desenlerde Sandalye Minderi 7,90 TL. Kadın Şortlu Güpürlü Pijama Takımı 49,90 TL. Erkek Şortlu Pijama Takımı 49,90 TL. Pamuktan üretilmiş Erkek Bermuda Kapri 34,90 TL. RodiMood Polo Yaka Erkek Tişört 24,90 TL.

Erkek Basıc Tişört 12,90 TL. Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 16,90 TL. Kız Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 16,90 TL. Kız Çocuk Jile Elbise 16,90 TL. Erkek Trend Kot Şapka 26,90 TL. Kadın Taşlı Saten Şapka 26,90 TL. Pamuktan üretilmiş Fötr Safari Şapka 18,90 TL. Erkek El çantası 24,90 TL. Erkek Sandalet 32,90 TL. Erkek Konfor Terlik 22,90 TL. Kadın Baskılı Terlik 14,90 TL'den yer alacak.

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