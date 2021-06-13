BİM'de bu hafta aktüel ürünlerde neler var? BİM 15 Haziran 2021 kataloğu

13 Haziran 2021 Pazar 13:23 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 13:23

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta kişisel bakım alanında çeşitli ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında; Yüz maskesi, makyaj fırçası, mor şampuan ve manikür seti uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 15 HAZİRAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM'de bu hafta kişisel bakım için gerekli malzemeler geniş yer kaplıyor.

BİM 15 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Golden Rose Summer Beauty Maskara 16,90 TL, Golden Rose Summer Beauty Lipgloss 13,90 TL, Golden Rose Summer Beauty Oje çeşitleri 6,50 TL, Naturalove Makyaj Fırçası Seti 19,90 TL, Mara French Manikür Seti 12,90 TL, Yüz Maskesi 5,90 TL, 30'lu paket halinde satışa sunulan Kolajen Göz Çevresi Maskesi 8,90 TL, Aktif Karbon Siyah Burun Bandı 6'lı paket 8,90 TL fiyatla satılacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki kişisel bakım ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Powersense Kürdanlı Diş İpi 50'li paket 7,50 TL. Bikini bölgesi için tasarlanmış Naturalove Tıraş Bıçağı 5,90 TL. Jenny&Willy 60'lı Islak Tuvalet Kağıdı 5,90 TL. Naturalove Ponzalı Topuk Törpüsü 8,90 TL. Family 40'lı Gözlük Temizleme Mendili 5,90 TL. Lionesse Saç Fırçası 10,90 TL.

Naturalove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 29,90 TL. Palmolive 2'li Paket Duş Jeli 18,90 TL. Zigavus 300ml Mor Şampuan 17,90 TL. Eyüp Sabri Tuncer 150ml Bebek Kolonyası 9,90 TL. Eyüp Sabri Tuncer 500ml Sıvı Sabun 9,90 TL.

Bimde bu salı geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda kişisel aksesuar çeşitleri de bulunuyor. Naturalove İnce Piliseli Taç çeşitleri 14,90 TL. Naturalove 4'lü Choker Kolye 14,90 TL. Naturalove Geçici Vücut Süsü 6,90 TL.

Saç Kremi ve Şampuandan oluşan Elidor Avantaj Paketi 23,90 TL. Palmolive Men Sport Duş Jeli 17,90 TL. Brut 100ml Original EDT 39,90 TL. EDP Erkek Parfüm 19,90 TL. Marmara Barber 250ml Parfümlü Cam Kolonya 12,90 TL. Çift Taraflı Ahşap tarak 7,90 TL.

Seyahat çantası 12,90 TL. Mr.Green Temizlik Bezi Seti 22,90 TL. Man's Çift Taraflı Kullan At Tıraş Bıçağı 4,90 TL. Gilette Tıraş Bıçağı 2 + Tıraş Köpüğü 15,90 TL. Uni Sleepy Natural Slim Ped 20'li Paket 9,90 TL.

Finish 80'li Bulaşık Makinesi Tableti 49,90 TL. Güldal 1 litre Çamaşır Suyu 2,50 TL. Miss Sıvı Arap Sabunu 17,90 TL.

15 Haziran 2021 Bim kataloğunda özellikle şu dönemlerde zararlarını iyice hissettiğimiz haşerelere karşı ürünler de yer alıyor. Detan 30 Gece Sivrisineklere Karşı Elektrolikit 22,90 TL. Detan 30 Gece Sivrisineklere Karşı Yedek Elektrolikit 12,90 TL. 4 saatlik koruyuculuğu ile dikkat çeken Defans 90ml Sivrisinek Kovucu Vücut Losyonu 9,50 TL.

Kral Şakir Şampuan 16,50 TL. Jenny&Willy Aylık Paket Bebek Bezi çeşitleri 69,90 TL. Molfix Ultra Fırsat Paketi Bebek Bezi çeşitleri 84,90 TL. Uni Baby Sweet Summer Islak Havlu 14,90 TL. Queen Mermer Desenli ve Üç katlı Kağıt Havlu 22,90 TL. Queen Peçete 3,95 TL. Mermer desenli Çanta Peçetelik 12,90 TL. Queen Kullan-At Mendil 5,50 TL. Belinno 3 Katlı 32'li Tuvalet Kağıdı 34,90 TL. Bulut Konsatre Yumuşatıcı 13,90 TL.