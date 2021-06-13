ŞOK'ta bu hafta indirimde neler var? ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu

13 Haziran 2021 Pazar 15:18 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 15:18

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında Kobalt oturma grubu, 3 kişilik salıncak, 3 ayaklı lambader, Scooter, Rattan desenli masa, sandalye ve sehpalar bu haftanın kaçırılmaması gereken ürünleri arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hurç çeşitleri de özellikle kadın müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Kapaklı Yumurta Saklama Kabı 19,95 TL ve Dolap İçi Düzenleyici 22,95 TL, 2'li Esnek Buzluk 5,99 TL, Melamin Dikdörtgen Tepsi 16,95 TL, 6'lı Melamin Çay Tabağı 12,95 TL, Melamin Kaşıklık 6,99 TL, Melamin Nihale 7,99 TL. Çift Renkli Huni 5,99 TL, Baharatlık 3,99 TL, Paşabahçe Desenli Kavanoz Kapağı 0,39 TL ve 2'li Askılı Vakum Poşet 24,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda 3'lü Vakumlu Hurç Seti 22,95 TL, 42x40x25 cm Çantalı Vakumlu Hurç 24,95 TL, 50x65x15 cm Çantalı Vakumlu Hurç 27,95 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta; Kobalt Oturma Grubu 999 TL. Yine balkon ve bahçelerinizde kullanacağınız 2 yıl garantili 3 Kişilik Salıncak 349 TL. LİVEDA markası ile Elit Rattan Desen Koltuk 74,90 TL. Elit Rattan Desen Sehpa 24,95 TL. Elit Rattan Desen Tabure 14,95 TL. Elit Rattan Desen Masa 149 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK Market fırsatları arasında ayrıca 2'li Esnek Buzluk 5,99 TL, Melamin Dikdörtgen Tepsi 16,95 TL, 6'lı Melamin Çay Tabağı 12,95 TL, Melamin Kaşıklık 6,99 TL, Melamin Nihale 7,99 TL. Çift Renkli Huni 5,99 TL, 212 cc Daphne Baharatlık 3,99 TL, Paşabahçe Desenli Kavanoz Kapağı 0,39 TL ve Gokidy Led Tekerlekli Scooter 139 TL olarak yer alıyor.

ŞOK 16 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında Ülker markalı olmak üzere pek çok atıştırmalık ürün geliyor.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında 25 TL üstü alışverişlerde Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 10 TL olurken 220 gramlık Beşler Fermente Sucuk 15 TL indirimli fiyatla satışa sunulacak. Ek olarak Bingo'dan toz deterjan, Fairy 72li tablet gibi ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

BİM'de bu hafta aktüel ürünlerde neler var? BİM 15 Haziran 2021 kataloğu