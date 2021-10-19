A101'de bu hafta neler var? A101 21 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!

19 Ekim 2021 Salı 14:35 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 14:35

A101 21 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; elektronikten züccaciyeye, mobilyadan tekstile, beyaz eşyadan tuhafiye ürünlerine, bebek bakım ürünlerinden oyuncağa varıncaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta özellikle örgü seven kadınları sevindirecek nitelikte ürünler yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyuncağa, bilgisayar aksesuarlarından oyun kollarına kadar bir çok ürün yer alıyor.

A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, dekoratif eşyalar, örgü malzemeleri ve elektronik ürünler yer alıyor.



A101 21 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan 6.1″ ekran, 4 GB RAM, 64 GB Hafızaya sahip parmak izi okuyucu, yüz tanıma özelliği 5 MP ön, 8 MP arka kamerası ile Reeder P13 Blue plus 64 GB Cep Telefonu 1,599 TL fiyatıyla iht,yacı olan müşterileri sevindirecek.

A101'de bu hafta; Toshiba 65″ UltraHD Smart Led TV 6299 TL, Piranha Tablet Bilgisayar 599 TL, 64GB dahili hafızası ile ön plana çıkan Reeder P13 Blue Plus Cep Telefonu 1599 TL'den satılacak.

A101'de bu hafta geçerli olacak 21 Ekim A101 aktüel kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aletinin yanı sıra beyaz eşya da bulunuyor.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşyalarda; SEG SNF 463 No-Frost Buzdolabı 2,999 TL, 15 Programlı ve 5 KG yıkama kapasiteli 800 devirli SEG CM 580 Çamaşır Makinesi 1,599 TL, SEG Mekanik Kontrol Silindirik 65 Litre Termosifon 999 TL, Flavel FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı 859 TL fiyatıyla kaçırılmayacak fırsatlar arasında yerini alıyor.

A101'de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda 35 dakikaya kadar şarjlı çalışabilen Deerma Şarjlı Dik Süpürge 699 TL, Schafer Chef Mix Mega Blender Seti 299 TL, Homend Profashion Stand Mikser 749 TL, Flavel Tiftik Temizleyici 49,95 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 89,95 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 129 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 99,95 TL, Arzum Nuvo Saç Maşası 89,95 TL, Xiaomi Mitu Katlanabilir Bebek Arabası 1669TL ve Mama Sandalyesi 69,95 TL fiyatıyla müşteriyi sevindirecek.

A101 aktüel ürünler kampanyasındaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 3199 TL, Piranha Büyük Boy Oyuncu Mousepad 34,95 TL, Piranha FullHD PC Kamerası 59,95 TL, Piranha Akıllı Ekran Büyütücü 27,95 TL, Piranha Gaming Kulaklık 79,95 TL, Piranha Ayaklı Youtuber Işığı 89,95 TL, Altec 10000 mAh Powerbank 64,95 TL, Kumaş kablolu Piranha Gaming Klavye 59,95 TL'den satılacak.

A101 21 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda da bizleri çok sayıda züccaciye ürünü karşılıyor.

A101'in bu hafta züccaciye kapsamındaki indirimli ürünlerinde; Hascevher Tava ve Sahan Seti 109,95 TL. Çay ve kahve için kullanabileceğiniz, paslanmaz yapısı ile dikkat çeken French Press 27,50 TL. Farklı renk ve desenlerde 4 parçadan oluşan Porselen Fincan Takımı 24,95 TL. Pratikliği ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan 3 Fonksiyonlu Manuel Rondo Seti 39,95 TL. Cam Matara çeşitleri 14,95 TL. Metaltex 4 Katlı Metal Raf 29,95 TL. Ayaklı Ahşap Keyif Tepsisi 35 TL. Paşabahçe Tereyağlık 12,50 TL olacak.

Dekoratif ve mobilya kapsamındaki ürünler ise; Liva Kurutmalık 129,95 TL, Telefon Priz Tutucu 1,50 TL, Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 49,95 TL, Song Ütü Masası 179,95 TL, 10'lu Silikon Mandal 6,95 TL, Metal görünümlü Elit Banyo Seti 99 TL. Flotal aynalı, demonte bir şekilde satışa sunulan, metal kulplu, 18mm lamine yonga levhadan üretilmiş Aynalı Banyo Dolabı 159,95 TL, 170cm yüksekliğinde 5 Raflı Kitaplık 165 TL fiyatıyla A101'de yerini alacak.

A101 21 Ekim 2021 kataloğunda yer alan bir diğer ürün grubu ise tuhafiye kapsamında el işi ile ilgilenen müşterilere özel ürünler...

Örgü Aparat Seti 9,95 TL, Çelik Misinalı Şiş 4,50 TL, Kanaviçe Kadife Havlu Kiti 9,95 TL, Singer El Dikiş Makinesi 49,95 TL, 3'lü Akrilik Yumak 19,95 TL, Kadife El Örgü İpi 9,95 TL, Hasır Jüt İp 5,95 TL. Makrome İpi Tarama 10,95 TL. Bebek Amigurumi Örgü İpi 4,95 TL. Farklı renklerde 3'lü Bebek Örgü İpi 27,95 TL, Tek Kat Makrome İpi 6,95 TL, Örgü İplik Çantası 59,95 TL, Amigurumi El Örmesi Hobi Kiti 22,95 TL,

A101 Aldın Aldın kataloğunun son sayfasında ise minikleri sevindirecek oyuncaklar yer alıyor. Hayvan Şekilli Ahşap Puzzle çeşitleri 26,95 TL, Oyuncak Ahşap Bultak 22,95 TL, Oyuncak Aktivite Masası 42,95 TL, Oyuncak Beşik 13,95 TL, Üç Boyutlu Maket Ev 22,95 TL. Gokidy Oyun Hamuru Hazırlama Seti 22,95 TL, Oyuncak Lisanslı Müzik Aletleri 12,95 TL ve daha fazlası bu hafta A101'de...

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