18 Ekim 2021 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:52

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta züccaciye ürünleri, temizlik malzemeleri ve gıda kapsamında ürünler yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK'a bu Çarşamba gelen aktüel ürünler arasında .............. Elektriktronikten tekstile, dekoratif ürünlerden mobilyaya kadar birçok ürün ŞOK markette uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte ŞOK aktüel 18 Ağustos 2021 kataloğu

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta bu hafta züccaciye ve tekstil ürünlerinde büyük fırsatlar yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kampanyasında; Ekmek hamuru hazırlayabileceğiniz Electrolux Ekm4200 Stand Mikser 3.699 TL, Kiwi KK-3323 Cam Su Isıtıcı 119 TL, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemli Maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi 189 TL ve Alpina Inox Aspiratör 179 TL fiyatlarıyla haftanın öne çıkan aktüel ürünleri olarak broşürde yer alıyor.

ŞOK 20 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunda; 800 ml Büyük Sütlük Koçerola 24,95 TL, Desenli Siyah Yuvarlak Tepsi 14,95 TL. TİTİZ kaşıklı ve meyve bölmeli Yoğurt Kabı 7,99 TL. Özel tasarımı sayesinde iç içe geçen saklama özellikli, Sürahi olarak kullanım, şık dizayn ile mutfağınızda modern bir görünüm sağlayacak olan Erzak Kabı 5'li Set 29,95 TL, 6'lı 120 cc Paşabahçe Fit Çay Bardağı 14,95 TL olacak.

ŞOK Aktüel Ürünlerde bu hafta için hazırlanan züccaciye ürünleri bu kadarla da kalmıyor. LAV markalı 635 cc Kavanoz 7,99 TL, 290 cc Baharatlık 4,99 TL, 3'lü 340 cc Meşrubat Bardağı 9,99 TL, 3'lü 415 cc Meşrubat Bardağı 12,95 TL ve 230 cc Kulplu Bardak 2,99 TL olacak.

ŞOK 20 Ekim Kataloğu ile bu hafta Luminarc markalı ve hepsi de temperli Bowl Kase 21,95 TL, Çok Amaçlı Kase 7,99 TL, Serivs Tabağı 7,99 TL, Yemek Tabağı 7,99 TL ve Tatlı Tabağı 7,99 TL olacak. Ayrıca Bukle Jakarlı El Havlusu 5,99 TL fiyatla satışa sunulacak.

Bu hafta Vernel yumuşatıcı çeşitleri %20 indirimli fiyatıyla satılacak. Alo Toz Deterjan 10 kg ürününde 75,90 TL, Cif Sprey ultra hız 1000ml ürününde ise 13,95 TL ve Fairy Hepsi Bir Arada Tablet 84'lü 96,90 TL'den alıcı bekliyor.

BİM aktüel ürünlerde bu Salı neler var? BİM 19 Ekim 2021 kataloğu Karmen markalı kakao kaplamalı bisküvi 5,95 TL'den satılacak. Gliss şampuan çeşitlerinde %25 indirim yer alırken Nivea soft krem 11,63 TL'den satışta olacak.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışveriş kampanyasında Bingo sıvı deterjan 2145ml veya Bingo Oxyjen sıvı deterjan 1952ml ürünlerinde satış fiyatı 42,95 TL yerine 25,00 TL'ye düşecek.