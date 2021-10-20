BİM'de bu hafta neler var? 22 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

20 Ekim 2021 Çarşamba 12:55 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 12:55

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda Masterchef temalı mutfak ürünleri yer alıyor. BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında; Katı Meyve Sıkacağı, Kumtel Mini Quartz Isıtıcı, Fanlı Isıtıcı , Stand Mikser Mutfak Şefi, MasterChef Granit Tencere ve Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte 22 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM 22 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Kiwi Katı Meyve Sıkacağı, Berlin Düdüklü Tencere 3.5 Litre + 7 Litre, Kumtel Mini Quartz Isıtıcı, Kumtel Fanlı Isıtıcı, Fakir Oto Kışlık Bakım Ürünleri, Tefal Santoku Mutfak Bıçağı, Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü, Autofix Oto Cam Suyu -30 Derece 5 Litre, Soley Lastikli Çift Kişilik Çarşaf, Post Halı 90x115 cm, Penti Termal Tayt, Pürmüz, Büyük Boy PVC Masa Örtüsü 140x180 cm, Erkek Triko Kazak, Pirge Kıyma Bıçağı, Akrilik Battaniye, Fakir Stand Mikser Mutfak Şefi ve çok daha fazlası yer alıyor.

İşte Ekim'in 22'si ile 28'i arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğunda ilk dikkat çeken aktüel ürün Fakir Stand Mikser Mutfak Şefi oluyor. BİM 22 Ekim kataloğunda Fakir Stand Mikser Mutfak Şefi için 1.299 TL fiyat yer alıyor.

Bu hafta Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik, züccaciye, mobilya, bilgisayar aksesuarları ve tekstil kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM'de bu cuma; Fakir Rendeli Blender Seti, Pirge Çantalı Bıçak Seti, Kiwi Katı Meyve Sıkacağı, MasterChef Granit Tencere ve Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü haftanın öne çıkan aktüel ürünlerinden oluyor.

BİM 22 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan MasterChef temalı ürünlerde; Granit Wok Tava 16 cm 129 TL, Granit Tava 28 cm 119 TL, Granit Sahan 20 cm 69,90 TL, Granit Tencere 20 cm 129 TL, Granit Tencere 24 cm 149 TL, Granit Tencere 26 cm 169 TL, Pirge Çantalı Bıçak Seti 6+1 Parça 299 TL, Pirge Kıyma Bıçağı 99,90 TL, Pirge Soğan Bıçağı 59,90 TL, MasterChef Karıştırma ve Saklama Kabı 89,90 TL, Kapaklı Saklama Kabı Çeşitleri 179 TL fiyatla satışa sunulacak.

Masterchef ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Tefal Santoku Mutfak Bıçağı 49,90 TL, Tefal Şef Bıçağı 59,90 TL, Gıda Termometresi 17,90 TL, Pürmüz 89,90 TL, MasterChef Saklama Şişesi 700 ml 9,90 TL, MasterChef Kesme Tahtası 32 cm 39,90 TL, Lüks Şef Önlüğü Seti 39,90 TL, MasterChef Merdane 22,90 TL, Torşon Şef Havlusu 19,90 TL ve MasterChef Çift Taraflı Tava 99,90 TL fiyatı ile mutfaklarınızın şefi olmanız için uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM'in cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında yine züccaciye ürünleri takip ediyor.

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 249 TL, Berlin Düdüklü Tencere 3.5 Litre + 7 Litre 149 TL, Glass in love Borosilikat Süzgeçli Demlik 79,90 TL, FigürKapaklı Kupa 49,90 TL, LAV markasıyla Kilitli Saklama Kabı 375 cc 8,50 TL, 400 cc Kilitli Saklama Kabı 9,50 TL, 720 cc Saklama Kabı 11,50 TL ve 1150 cc Kilitli Saklama Kabı 13,50 TL.

Paşabahçe markasıyla Kavanoz 750 cc 14,90 TL, Kavanoz 1360 cc 17,90 TL ve Kavanoz 2000 cc 19,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta araç sahipleri için de indirimli ürünler yer alıyor. Fakir Oto Kışlık Bakım Ürünleri 500 ml 12,90 TL, Autofix Oto Cam Suyu -21 Derece 2 Litre 11,90 TL, Autofix Oto Cam Suyu -30 Derece 5 Litre 24,90 TL ve Autofix Radyatör Antifrizi 3 Litre 34,90 TL.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanmış ürünler de yer alıyor. Kapaklı Kumaş Oyuncak Kutusu 24,90 TL, Şut ve Gol Oyunu 32,90 TL, Dekoratif Ağaç 12,50 TL, Koparmalı Aktivite Kitabım 4,90 TL, Piccolo Mondi Sürtmeli Araçlar 14,90 TL, 250 Parça Puzzle 9,90 TL, Kurmalı Oyuncak Hayvanlar 9,90 TL

Ayrıca; Saplı Gırgır 12,90 TL, Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 499 TL, Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 79,90 TL, Kumtel Fanlı Isıtıcı 99,90 TL ve Tek Fiyat Plastik Ürünler de 4,50 TL'den alıcı bulacak.

Tekstil ürünleri de BİM kataloğunda kendine yer bulmuş durumda. Kadın - Erkek Ekose Pijama Takımı 59,90 TL, Çocuk Ekose Pijama Takımı 29,90 TL, Kadın - Erkek Ekose Terlik 24,90 TL, Büyük Boy PVC Masa Örtüsü 140x180 cm 19,90 TL, Kadın Ekose Şal 24,90 TL, Akrilik Battaniye 59,90 TL ve Post Halı 90x115 cm 99,90 TL,

Soley Lastikli Tek Kişilik Çarşaf 26,90 TL, Soley Lastikli Çift Kişilik Çarşaf 29,90 TL, Tek Kişilik Kapitone Yatak Alezi 34,90 TL, Kapitone Yastık Alezi 11,90 TL, Kapitone Yastık 22,50 TL, Erkek Triko Kazak 34,90 TL, Kadın Welsoft Patik 9,90 TL, Kadın Şönil Çorap 9,90 TL, Kadın - Erkek Yağmurluk 29,90 TL, Kadın - Erkek Şemsiye 29,90 TL, Erkek Kadife Şapka 24,50 TL, Penti Termal Tayt 24,90 TL olarak müşterinin alımına sunulacak.