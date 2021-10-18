BİM aktüel ürünlerde bu Salı neler var? BİM 19 Ekim 2021 kataloğu

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 12:17

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünlerde bu Salı müşterinin beğenisine sunulacak olan BİM 19 Ekim 2021 kataloğunda Temizlik ve Hijyen kapsamında ürünler geniş yer kaplıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Jenny & Willy Hoşgeldin Bebek Seti, Ahşap Takı Düzenleyici, Esda Store Ayna ve Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı gibi ürünler yer alıyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu Salı başka neler var? İşte BİM 19 Ekim 2021 kataloğu.

BİM 19 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; bebek bezleri, sıvı sabunlar, deterjanlar ve nice temizlik ürünü ile kişisel bakım ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun hijyen ürünleri yer alıyor. Molped Antibakteriyel Ped Normal 26'lı 14,90 TL ve Molped Antibakteriyel Ped Gece 18'li 14,90 TL'den satışa çıkıyor.

BİM'in salı günü için hazırlanan aktüel kampanyasında; Jenny & Willy Bebek Bezleri 79,90 TL, Jenny & Willy Hoşgeldin Bebek Seti 69,90 TL, Uni Baby Bebek Şampuanı 700 ml 15,90 TL ve Lionesse Bebek Tırnak Bakım Seti 9,90 TL fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünlerde bu salı; Cif Krem 450 ml 8,90 TL, Cif Sprey 750 ml 17,90 TL, Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 Litre 12,75 TL, Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1500 ml14,90 TL

Dushy Duş Jeli 500 ml 7,90 TL, Blume Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 36,90 TL, Roomstar Oda ve Kumaş Kokusu 1000 ml 12,90 TL, Işıl Sıvı Sabun 500 ml 5,90 TL, Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 90'lı 99,90 TL ve Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml 46,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM 19 Ekim 2021 kataloğundaki kişisel bakım kapsamında yer alan ürünlerden; Mara Kolay Manikür 125 ml 14,90 TL, Dove Şampuan 600 ml 19,90 TL, Lavanta Kesesi 4,90 TL, Garnier Cilt Toniği 200 ml 19,90 TL, Garnier Micellar Makyaj Temizleme Suyu 100 ml 9,90 TL ve Garnier Nemlendirici Yüz Kremi 50 ml 21,90 TL fiyatıyla yer alacak.

BİM'de ayrıca; Ahşap Takı Düzenleyici 24,90 TL, Esda Store Ayna 19,90 TL ve İdeal Buzdolabı Poşeti 3x20 5,75 TL'den raflarda yerini alacak.