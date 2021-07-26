26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:39 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:39

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi, Ahşap Katlanabilir Sandalye Seti, 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi ve Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 29 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyun setlerine, kamp ürünlerinden mobilyaya dair bir çok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

A101'de bu hafta HI-LEVEL 55″ UltraHD Android Smart Led TV 3799 TL, Toshiba 43″ FullHD Smart LED TV 3099 TL, IOS ve Android uyumlu Piranha Bluetooth Kulaklık 59,95 TL, Piranha Bluetooth Hoparlör 69,95 TL, Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL, Philips 10000 mAh Powerbank 69,95 TL, internet ağınızı genişletmenize yardımcı olacak Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TL. Piranha Kablolu Kulaklık 34,95 TL. GoSmart 64GB Smart USB Bellek 39,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'de 29 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında çok sayıda elektrikli ev aletleri de yer alıyor.

A101'de perşembe günü satışa sunulacak olan elektronik ürünler arasında; Multi Cyclone torbasız filtreleme özellikli Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 79,95 TL, NUO General Home Şarjlı Su Pompası 29,95 TL, Arzum Eco Çay Makinesi 259 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 109 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 279 TL, Arzum Nuvo Saç Maşası 79,95 TL,

A101 aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında yer alan dikkat çekici ürünler arasında SEG markalı ürünler de var. 6 programlı SEG Bulaşık Makinesi 1999 TL, 15 program özelliği ile ön plana çıkan, 5 kg yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 1499 TL'den satılacak.

A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, dekoratif eşyalar ve elektronik ürünler yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda ayrıca müşterileri birbirinden şık züccaciye ürünleri karşılayacak.

Luminarc Dikdörtgen Servis Tabağı 19,95 TL, Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 20,95 TL, Küçük Boy Kayık Tabak 1,95 TL, Lux Pratik Sarımsak Ezici 6,95 TL, Silikon Buzluk 6,50 TL, Simax Borosilikat Tencere 62,50 TL, Lav 12 parça Altın Yaldızlı Çay Seti 39,95 TL.

Desenli Opal Tabak çeşitleri 6,50 TL, Seramik Kek Kalıbı çeşitleri 29,50 TL, Seramik Sunum Tabağı 4,95 TL, Cam Kare Kavanoz 11,50 TL, Ahşap Standlı Papatya Kahvaltılık 64,95 TL, Pasta ve Börek Borcam Taşıma Kabı 14,95 TL, Opal Kahve Fincan Takımı 49,95 TL, Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık Sirkelik 10,50 TL, Paşabahçe 2'li Dondurmalık 6,50 TL olarak müşterinin beğenisine sunulacak.

Dekoratif ve aksesuar ürünlerinde; Çok Amaçlı Çanta 24,95 TL, Toprak Saksıda Citronella Mum 14,95 TL, Gırgır 5,50 TL, Desenli Çöp Kovası 22,50 TL, 3'lü Vakumlu Hurç 11,50 TL.

A101 29 Temmuz 2021 Aldın Aldın kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında mobilya çeşitleri de bulunuyor.

Lamine yonga levhadan üretilmiş, metal kulplara sahip, flotal Aynalı Banyo Dolabı 159,95 TL, 34x30x175 cm ölçülerinde 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 189,95 TL, 1 adet masa ve 2 adet sandalyeden oluşan Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti 249,95 TL, Katlanabilir Alüminyum Kamp Sehpası 129 TL, Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 219 TL,

ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında! Taşıma çantalı 2 Kişilik Kamp Çadırı 129,95 TL, Bestway Airbed Tek Kişilik Otomatik Şişme Yatak 249,95 TL, Katlanabilir Alüminyum Kamp Sandalyesi 79,95 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor. BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında! Oyuncak Üç Katlı Otopark 59,95 TL, Crossbow Ok-Yay Seti 19,95 TL. Farklı renklerde Oyuncak Meyve Desenli Gitar 19,95 TL, 2 adet topu olan Oyuncak Kale ve Pota 74,95 TL, GoKidy Oyuncak Kova Slime 23,95 TL. Oyuncak Sevimli Araçlar 19,95 TL. Büyük Boy Tavla 41,95 TL, Plastik OkeyTakımı 56,95 TL olacak.

A101 market 29 Temmuz 2021 kataloğunda çok sayıda tekstil ürünü de müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bay Basic Tişört 17,95 TL, Bayan Basic Tişört 17,95 TL, Bay Deniz Şortu 14,95 TL, Bayan Deniz Şortu 14,95 TL, Dijital Baskılı Çocuk Deniz Şortu 15,95 TL, Hızlı kuruma özellikli Mikrofiber Plaj Havlusu 29,95 TL, 120x180cm ölçülerinde Kilim 42,95 TL, Kappa Halı Saha Ayakkabısı 59,95 TL, Kappa Bay Spor Ayakkabı 69,95 TL, Kappa Bayan Spor Ayakkabı 69,95 TL ve Faylon tabanlı Kappa Bay Spor Ayakkabısı 59,95 TL.