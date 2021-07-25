BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında!

25 Temmuz 2021 Pazar 11:45 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:45

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta sürpriz indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta papatya temalı ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında takı ve aksesuarlar da yer alıyor. İşte BİM'de Salı aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 27 TEMMUZ 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'in bu hafta Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda gıda ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım kapsamında malzemeler de yer alıyor. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda tekstil ve kozmetik kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM'de bu hafta kişisel bakım için gerekli malzemeler geniş yer kaplıyor.

BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Kırlent 17,90 TL, Makyaj Çantası 12,90 TL, Comfort Family Nakışlı Patik Çorap 3,95 TL, Soft Kumaşlı Şortlu Takım 37,90 TL, Bralet 29,90 TL, Farklı renklerde 3'lü Slip 19,90 TL, Banyo Eldiveni 9,90 TL, Peluş Saç Bandı 11,90 TL, Gloss Karma Toka 9,90 TL fiyatla satılacak.

Bim 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunun diğer sayfasında ise papatya temalı tekstil ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında; Papatya, pirinç ve hyaluronik asit çeşitleri ile Yüz Maskesi 7,90 TL, Cire Aseptine 2'li Kağıt Maske 9,90 TL, Cire Aseptine 3'lü Sabun 8,90 TL, Golden Rose Lipgloss 14,90 TL, Golden Rose Mini Oje Seti 12,90 TL, Angle Kalem Parfüm 9,90 TL, Prize Papatya Ode ve Kumaş Kokusu 11,90 TL, Angle Bambu Çubuklu Oda Kokusu 17,90 TL, Angle Bardak Mum 14,90 TL fiyatla yer alacak.

BİM'de bu salı takı ve aksesuar ürünleri; Naturalove İncili Kolye 12,90 TL, İncili Küpe 8,90 TL, Naturalove İncili Bileklik 9,90 TL, Jelibon Sallantılı Küpe 8,90 TL, Jelibon Otomatik Toka 12,90 TL, Metalik Sallantılı Küpe 12,90 TL, Metalik Kolye 12,90 TL, Metalik Toka çeşitleri 9,90 TL, Ayakkabı Bağcığı 9,90 TL, Saten ve keten kumaşlardan yapılmış taç çeşitleri 14,90 TL, Selfie Işığı 16,90 TL, 85 harften oluşan Işıklı Harfli Pano 44,90 TL'den raflarda yer ediniyor.

BİM kataloğunun kişisel bakım ve hijyen kapsamındaki ürünleri arasında; Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 135 TL, Oral-B Çocuk Şarjlı Diş Fırçası 135 TL. Oral-B Diş Fırçası Yedek Başlık 59,90 TL. Tarak 3,50 TL. Led Mum çeşitleri 19,90 TL. Amotion Deodorant + Duru Duş Jeli Seti 19,90 TL.

Sıcak, soğuk ve ılık ortamlarda renk değiştiren 3 Renkli Termal Oje 8,90 TL, Kolay Manikür 14,90 TL, Flormar Extra Shine Oje 9,90 TL. Flormar Tırnak Bakım Yağı 9,90 TL. Flormar Kajal Liner 9,90 TL, Aynalı Tarak 9,90 TL. Pirinalı Duru 800gr Geleneksel Sabun 9,90 TL. Door Lip Balm 7,90 TL. Red Queen Banyo Lifi 3,50 TL. 5 bıçaklı Halo Epi Tıraş Bıçağı 12,90 TL. Shela 180ml Vücut Spreyi 9,90 TL.

BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğundaki kişisel bakım ürünleri arasında saç bakım ürünleri de bulunuyor.

Elseve 200ml Saç Bakım Kremi+Toka 18,90 TL, Argan yağlı, Hindistan cevizli ve avokadolu Dermokil 300ml Saç Bakım Maskesi 14,90 TL, Çift taraflı Yüz Temizleme Fırçası 16,90 TL, Kiva Figürlü Maske 8,90 TL, Acia berry ve Chia tohumulu Diadermine 75ml Peeling 19,0 TL, Claderm Kil Maskesi 2,95 TL, Nivea 150ml Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 19,90 TL, Gold ve turkuaz seçenekleri ile Slazenger 150ml Deodorant 14,90 TL olarak BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!