ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu!

25 Temmuz 2021 Pazar 11:45 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:45

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında ev dekorasyonu için birçok gerekli ürün uygun fiyata satılacak. 3 farklı sayfadan oluşan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Dikiş Makinesi 1.699 TL, 210 cm en ve 85 cm yüksekliği ile çekyat 1.299 TL, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici ise 29,95 TL'den geliyor. Ayrıca tekstil kapsamındaki ürünler de müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Bebek nevresim takımı, yorganı, müslin örtüsü, alt açma seti, lastikli penye çarşafı ve yastığı yer alıyor.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda Bebek Nevresim Takımı 49,95 TL, 95x145 cm Bebek Yorganı 37,95 TL, 80x80 cm Baskılı Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü 12,95 TL, Bebek Alt Açma Seti 16,95 TL, Bebek Penye Lastikli Çarşaf 13,95 TL ve Bebek Yastığı 9,99 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünler fırsatlarında 3'lü Bebek Ter Havlusu 9,99 TL, 2'li Bebek Body 10,95 TL, 80x120 cm ölçüsünde Batman, Masha ve Koca Ayı Çocuk Halısı 39,95 TL. 3'lü Bebek Çorabı 4,99 TL, 4'lü Bebek Ağız Silme Bezi 7,99 TL, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici 29,95 TL fiyatla katalogta yer alıyor.

28 Temmuz ŞOK Market kampanyasında Brother GS3700 Dikiş Makinesi 1.699 TL, Sümer Çekyat - Kanepe 1.299 TL, Retro Çelik Kettle 449 TL, Su Arıtma Cihazı 499 TL, Çok Amaçlı Dolap Raf 499 TL, Ayaklı Askı 59,90 TL ve 90x60x45 cm ebatında Orta Sehpa 179 TL fiyatla ilk dikkat çeken aktüel ürünler oluyor.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda çocuk odaları için Batman-Masha ve Koca Ayı Çocuk Halısı 39,95 TL fiyatla müşterinin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK 28 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında Brother marka 37 farklı dikiş fonksiyonuna sahip olan GS3700 Dikiş Makinesi 1,699 TL, Retro Queen marka susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemli, otomatik kapanma fonksiyonlu Retro Çelik Kettle 449 TL, 1. sınıf su arıtma özelliği ile 7-24 hazırda su imkanı sunan Su Arıtma Cihazı 499 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında 50 TL ve üzeri P&G alışverişine 10 TL para iadesi de yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışveride 960 ml Vernel Max Yumuşatıcı Çeşitleri için 17,90 TL yerine 10 TL fiyat olacak.