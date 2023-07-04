A101 6 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

A101 6 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Teknoloji, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Kamp ürünleri, ev tekstili, giyim ve çok amaçlı ev eşyaları yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Kiwi Airfryer Yağsız Fritöz 1.199 TL fiyattan satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 6 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 6 Temmuz Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektronik ve Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Mutfak ve Züccaciye, Tekstil ve Giyim ürünleri, Çok amçlı Ev eşyaları Harika Oyuncaklar ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli fırsat ürünlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Elektronik ve teknoloji, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Bisikletler, Kamp ürünleri Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve mutfak, Çok amaçlı Ev eşyaları, oyuncaklar ve Temel ihtiyaç kategorisinde kampanyalı ürün fırsatları yer alıyor.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 58″ Ultra HD Android TV 11499 TL, Phılıps 50″ UHD Smart Led TV 10799 TL, Onvo 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 7199 TL, Phılıps 32″ Uydu Alıcılı Led TV 4699 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise Yan tuş parmak izi okuma ve yüz algılama sistemli 6.78″ FHD ekran, 8 GB Ram, ve 8 GB artırılabilir Ram, 256 GB hafızaya sahip 2 yıl garantili Tecno Spark 10 Pro Cep Telefonu 2199 TL, Lenovo Notebook 5.999 TL, WD 2 TB Harici Hard Disk 1.399 TL, TCL Bluetooth Kulaklık 439 TL, HI-LEVEL 64 GB USB Bellek 99 TL, GoSmart Kualk İçi Kulaklık 24,90 TL'den satılacak.

Beyaz Eşya grubunda ise 6 Temmuz 2023 A101 Aktüel Kataloğu içeriğinde; 2 yıl Vestel servis garantili, 1000 devirli SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 6599 TL, Eko 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 5299 TL, 451 litre net hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 9599 TL, SEG Mekanik Silindirik 65 Litre Termosifon 2999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 Aktüel 27 Nisan 2023 Kataloğu kampanyalarında yer almış Elektrikli Ev Aletleri grubundaki fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Samsung Cyclone Süpürge 2199 TL, Arzum Starry El Blender Seti 649 TL, Arzum Jollietea Çay Makinesi 749 TL, Aprilla Saç Kurutma Makinesi 239 TL, Kiwi Klipsli Masaüstü Fan 169 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 349 TL, Flavel Türk Kahvesi Makinesi 699 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL, Aprilla Kablosuz Sinek Öldürücü 199 TL, Aprilla Dikey LED Sinek Öldürücü 139 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 429 TL,TL,

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Tekstil ve Giyim fırsatlarda ise; Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 299 TL, Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 239 TL, Silikon Yastık 59 TL, Silk&Blue Kız ve Erkek Çocuk 3'lü Patik 24,90 TL, Banyo Lifi 5,90 TL, Tüy Toplama Rulosu 12,90 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 149 TL, Kabin Boy PP Valiz 299 TL, Orta Boy PP Valiz 399 TL, Büyük Boy PP Valiz 499 TL, Modern 3'lü Kanepe 3899 TLTL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101 Kataloğundaki Çok Amaçlı ürünlerinde; Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 99,90 TL, Piranha Akıllı Drone 699 TL, JWIN Mobil Uyumlu Mikroskop 299 TL, JWIN Teleskop 239 TL, JWIN Katlanır Dürbün 239 TL, JWIN Jb-02 Led Işıklı Büyüteç 69,90 TL fiyatla müşterileri bekliyor olacak.

6 Temmuz A101 kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri; Döküm Granit Kek Kalıbı 179 TL, LAV Tokyo Saklama Kabı 2600 cc 69,90 TL, LAV 1500 cc Tokyo Saklama Kabı 49,90 TL, LAV 880 cc Tokyo Saklama Kabı 39,90 TL, LAV 600 cc Tokyo Saklama Kabı 27,50 TL, LAV 1000 cc Kapaklı Cam Kavanoz 12,50 TL, LAV 660 cc Kapaklı Cam Kavanoz 9,90 TL, LAV Kapaklı Cam Kavanoz 425 cc 8,50 TL, Çelik Termos 470 ml Bardak 179 TL, Kavanoz Kapağı 1,25 TL,

Yuvarlak Mikrodalga Tencere 3'lü 39,90 TL, Pasta Piknik Seti 79,90 TL, Baharatlık 450 ml 8,90 TL, Kilitli Saklama Kabı 32,50 TL, Motivasyon Matarası 39,90 TL, Keramika Renkli Varil Kupa 27,50 TL, Keramika Renkli Kase 27,50 TL, Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 239 TL, Standlı Yağlık ve Tuzluk Seti 49,90 TL, Baharatlık Çeşitleri 7,90 TL, Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 24,90 TL, Trend 3'lü Saklama Kabı 39,90 TL,

Nofrost Saklama Kabı 3,5 Litre 22,50 TL, Noforst Saklama Kabı 1,85 Litre 12,90 TL, Karma Büyük Metal Ürünler 34,90 TL, Paşabahçe 6'lı Tokio Kase 99,90 TL, Porselen Havan 99,90 TL, Karma Plastik Ürünler 27,90 TL, Hascevher Wok Tava 119 TL, Hascevher İkiz Balık ve Gözleme Tavası 219 TL, Cam Yağlık – Sirkelik 39,90 TL, Premium Silikon Servis Gereçleri 39,90 TL, Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 179 TL'den satışa sunulacak.

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