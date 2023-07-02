ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 5 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 5 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta; Kilim, paspas, pike yatak örtüsü ve deniz temalı hasır sepetler ve züccaciye ürünleri satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca ekstra ürünler kapsamında küçük ev aletleri ve mobilya kapsamında birçok ev eşyası yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?



ŞOK aktüel ürünler kataloğunun züccaciye grubunda yer alan; 3'lü Lav Marine Su Bardağı 49,95 TL, 15 cm Marine Kase 34,95 TL, 20 cm Marine Pasta Tabağı 39,95 TL, Lav Marine Meşrubat Bardağı 19,95 TL, 1200 cc Lav Marine Kapaklı Karaf 49,95 TL, Marine Figürlü Çerezlik 22,95 TL, Marine Çerezlik 22,95 TL, Marine Büyük Yıldız Çerezlik 22,95 TL, Marine Kahve Takımı 89,95 TL ve 200 cc Lav Marine Kase 14,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Naturel Kapaklı Hasır Sepet 139 TL, Büyük Boy Naturel Hasır Sepet 159 TL, Orta Boy Naturel Hasır Sepet 139 TL, 2'li Naturel Hasır Amerikan Servis 69,95 TL,

Bulaşık Altlığı 44,95 TL, Kurulama Bezi 19,95 TL, Nakışlı El Havlusu 24,95 TL. Fanksiyonel Batarya Ucu 34,95 TL, Büyük Boy Naturel Sepet 69,95 TL, Orta Boy Naturel Sepet 59,95 TL ve Küçük Boy Naturel Sepet 49,95 TL fiyatla yer alıyor.

Tekstil ve giyim grubunda ise; Kadın Şortlu Takım 139 TL, Kadın Terlik 69,95 TL, Kadın Terlik / Sandalet 89,95 TL, Kadın Tokalı Yüksek Taban Terlik 89,95 TL ve Kaktüs Çeşitleri 12,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca ekstra ürünler kapsamında küçük ev aletleri ve mobilya kapsamında birçok ev eşyası yer alıyor.

ŞOK Aktüel Ürünler yeni hafta fırsatlarında 120x170 cm Hoza Halı Dokuma Kilim 279 TL, 80x150 cm Hoza Halı Dokuma Kilim 179 TL, Homelle Pike Yatak Örtüsü 179 TL, 2'li Makarna Paspas Takımı 149 TL ve Kırlent Kılıfı 49,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta geçerli olacak 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 1000 gram Heinz Ketçap 45 TL, 300 gram Nescafe Classic 90 TL, 6x200 ml Çamlıca Gazoz 29 TL, 300 gram Pnar Az Yalı Süzme Peynir 42 TL ve 29'lu Fairy Green Bulaşık Makinesi Tableti 79 TL indirimli fiyatla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 4 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu