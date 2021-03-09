09 Mart 2021 Salı 13:46 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 13:46

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. A101 11 Mart 2021 kataloğunda bu hafta; Oyun mouse, klavye kulaklık ve hoparlörün yanı sıra, mutfak için düzenleyici raf çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata birçok mutfak eşyası Buzdolabı, televizyon, cep telefonu, Dik süpürge, Buhar İstasyonlu Ütü, Ütü Masası, Kanatlı Kurutmalık, Kirli Çamaşır Sepeti, Pedallı Çöp Kovası gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 11 Mart 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 indirim kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında züccaciye ürünleri de kendilerine yer bulmuş durumda. Paslanmaz çelikten üretilmiş 8 parçadan oluşan Hascevher Buse Tencere Seti 299,95 TL, 18 parçadan oluşan Güral Porselen Yemek Takımı 149 TL'den satışa sunulacak.

A101 11 Mart 2021 kataloğundaki aktüel ürünlerin arasında; Toshiba 58" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Xiaomi Redmi Cep Telefonu, SEG No-Frost Buzdolabı, FLAVEL Çamaşır Makinesi, FLAVEL Bulaşık Makinesi, Altus Buhar İstasyonlu Ütü, Kiwi Portatif Dikey Ütü, Sunny Woon Dezenfekte Su Üretme Cihazı, Deerma Dik Şarjlı Süpürge, Sunny Maharet Multi Blender Seti, Hascevher Buse 8 Parça Tencere Seti, Damla Kirli Çamaşır Sepeti, Aynalı Banyo Dolabı, Ayakkabı Dolabı, Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı, Ahşap Çocuk Masa Sandalye Takımı ve çok daha fazlası yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Toshiba 58UA2063DT Ultra HD Android Smart Led TV 4999 TL, Dahili uydu alıcılı, Android işletim sistemli, kablosuz görüntü aktarma özellikli, USB üzerinden medya dosyalarını oynatabilen, 2 yıl garantili HI-LEVEL 49″ FullHD Android Smart Led TV 2799 TL, G80 işlemcili, kızıl ötesi uzaktan kumanda olarak da kullanılabilen, yüz tanıma özellikli, 8MP ön kameralı, parmak izi okuyuculu, 64GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Xioami RedMi 9 Cep Telefonu 2299 TL gibi birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

Beyaz eşyalar arasında; Flavel FLV5000 BM Bulaşık Makinesi 1699 TL, 7kg yıkama kapasiteli Flavel FLV7000 Çamaşır Makinesi 1599 TL, çift kapılı SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 2899 TL, ızgara ve fırın fonksiyonlu Beliva Midi Fırın 299 TL, Kablosuz tasarımlı, 35 dakikaya kadar çalışma süresi olan Deerma VC25 Şarjlı Dikey Süpürge 749 TL'den yer alacak.

A101'in bu haftaki kataloğunda bilgisayar için gerekli aksesuarlar da yer alıyor. Mousepad, klavye, usb bellek gibi ürünlerin de yer aldığı A101 kataloğunda; 2 yıl garantili Piranha Gaming Mouse 34,95 TL, Piranha Gaming Klavye 39,95 TL, Büyük Boy Oyuncu Mousepad 24,95 TL, Ayarlanabilir mandal, sabitleme ayağı ve 2 yıl garantisi ile dikkat çeken Piranha PUBG Oyun Kolu 19,95 TL, Piranha Akıllı Telefon Ekran Büyütücü 19,95 TL, 10 metre mesafeye kadar çalışabilen QCY T1C Bluetooth Kulaklık 99,95 TL, Katlanır Piranha Kablolu Kulaklık 29,95 TL, Telefon, tablet ve bilgisayar uyumlu, kablodan ses kontrollü, 2 yıl garantili Piranha 1+1 Stereo Hoparlör 29,95 TL, GoSmart 32GB Smart USB Bellek 29,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 11 Mart 2021 aktüel kataloğunda mobilya ürünleri de bulunuyor. Aynalı Banyo Dolabı 115 TL, Ayakkabı Dolabı 149 TL, 1 adet masa ve 2 adet sandalyeden oluşan Ahşap Çocuk Masa Sandalye Takımı 109,95 TL.

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A101 kataloğunda bu hafta yer alan aktüel ürünlerin fiyatları:

Toshiba 58UA2063DT 58" Ultra HD Android Smart Led Televizyon 4.999 TL

HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Led Televizyon 2.799 TL

Xiaomi Redmi Cep Telefonu 2.299 TL

SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 2.899 TL

FLAVEL FLV 7000 Çamaşır Makinesi 1.599 TL

FLAVEL FLV 5000 BM Bulaşık Makinesi 1.699 TL

Altus Buhar İstasyonlu Ütü 499 TL

Kiwi KSI 6450 Portatif Dikey Ütü 149 TL

Kiwi KSC 4215 Buharlı Temizleyici Mop 219 TL

Sunny Woon Dezenfekte Su Üretme Cihazı 149 TL

Aprilla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 109 TL

Aprilla ATR 7002 Kulak & Burun Kılı Kesme Makinesi 12,95 TL

Sunny Maharet SN5BLD25B Multi Blender Seti 219 TL

Deerma VC25 Dik Şarjlı Süpürge 749 TL

Beliva AF930 Midi Fırın 299 TL

Hascevher Buse 8 Parça Tencere Seti 299,95 TL

Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 149,95 TL

Toka Çeşitleri 2,25 TL

Ahşap Çocuk Masa Sandalye Takımı 109,95 TL

Ayakkabı Dolabı 149 TL

Aynalı Banyo Dolabı 115 TL

Damla Kirli Çamaşır Sepeti 39,95 TL

Ütü Masası 79,95 TL

Kanatlı Kurutmalık 49,95 TL

Duş Seti 17,50 TL

Penguen Klozet Fırçası 11,50 TL

Pedallı Çöp Kovası 11,50 TL