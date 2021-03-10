BİM 12 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'e bu hafta neler gelecek?

10 Mart 2021 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:12

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler gelecek. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Cuma farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerde; Sunum tabakları, Döküm tava çeşitleri, PS4 Joystick, yemek takımı, elektrikli süpürge ve yatak örtüsü uygun fiyattan ihtiyacı olan müşterilere satılacak. İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 12 MART 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de Cuma günü satılacak ürünlerde beyaz Eşya grubunda yer alan kampanyalı yeni ürünler bulunuyor.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Dijitsu 43″ FullHD Uydu Alıcılı Led TV 1999 TL, HP Wifi Yazıcı 349 TL. Kablosuz bağlantı özellikli, led göstergeli ve 2 yıl garantili Polosmart PS4 Joystick 159 TL, Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık 79,90 TL, 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 65 TL. Polosmart Wireless Akıllı Lamba 65 TL,

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda mutfak ürünleri ve ev ihtiyaçları kapsamında ürünler de yer alıyor. Katmer ve Gözleme Sacı 149 TL,Fakir El Mikseri 109 TL, Yumurta Pişirici 69,90 TL, Tost Makinesi 169 TL, Cam Çay Makinesi 239 TL,

Lexar 64GB USB Bellek 39,90 TL, otomatik şarj kesme özellikli 2 USB'li Duvar Şarjı 24,90 TL, Hometech Alfa Tablet 699 TL, 4 çekirdek işlemcili, 16GB dahili hafızalı, Android işletim sistemli, EBA uyumlu ve 2 yıl garantili Hometech Alfa Tablet 699 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 549 TL, Fakir Buharlı Ütü 199 TL, Kumtel Aspiratör 179 TL'den yer alıyor.

Aksesuar grubunda ise; 3 Ayaklı Tripod 9,95 TL, Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası 29,90 TL, Dekoratif Gece Lambası 39,90 TL, Hasır Kordonlu Akıllı Saat 99,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasına göz attığımızda züccaciye ürünlerinin de yer aldığını görüyoruz. 24 Parçadan oluşan Kütahya Porselen Çift Dekorlu Yemek Takımı 179 TL, Tava, tencere ve sahan gibi ürünlerin yer aldığı tek Fiyat Ürünler 19,90 TL, Şarjlı Damacana Pompası 79,90 TL, Lav 6'lı Kulplu Çay Bardağı 14,90 TL, Lav Kapaklı Saklama Kabı 4,50 TL, Dalgalı Kenar Servis Tabağı 8,95 TL, Mini Süzgeç 3,50 TL, Kapaklı Çöp Kovası 8,95 TL,

Salata Kurutucusu 22,90 TL, Lava Döküm Kızartma Tavası 119 TL, Lava Döküm Izgara Tava 139 TL, Lava Döküm Krep Tava 99,90 TL, Porselen Şekerlik 9,95 TL, Porselen Demlik 32,90 TL, Servis Maşa çeşitleri 5,95 TL, Süs Limon Ağacı 17,50 TL,

Servis tabağı ve kahvaltı tabaklarından oluşan 7 Parça Kare Kahvaltı Seti 59,90 TL, Kalpli Sunum Tabağı 12,90 TL, Yuvarlak Sunum Tablası 19,90 TL, Kalp Peçetelik 9,95 TL, 3 Bölmeli Kahvaltı Tabağı 12,90 TL, 12 Parça Kuş Dekorlu Çay Seti 17,90 TL, 3'lü Kuş Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu cuma yatak örtüsü, yastık, post halı, yolluk, masa örtüsü, paspas ve alez gibi bir çok tekstil ürünü de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan aktüel ürünler; Oyuncak Bebekli Ev Seti 24,90 TL. Oyuncak Market Arabası 29,90 TL, Oyuncak Mutfak Seti 29,90 TL, 2 Elbiseli Minnoş Bebek 34,90 TL, 120 Parça Multibloks 39,90 TL, Eğlenceli Oyuncak Araçlar 12,90 TL, Satranç Takımı 19,90 TL, Pilsan 40 Parça Mini Kent 22,90 TL.

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