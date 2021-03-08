BİM'de bu Salı neler var? BİM 9 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu

08 Mart 2021 Pazartesi 13:12 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 13:12

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında; protein tozu, meyve barı, çerez, bisküvi ve performans multivitaminli içecekler gibi ürünler yer alacak. BİM'de Salı günü genel anlamda gıda ve atıştırmalık ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM Salı aktüel ürünler kataloğu

BİM 9 MART 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta iç giyim ürünleri, pijama takımları ve çoraplar doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla satışa sunulacak. BİM 9 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Ülker Finger 750 gr Bisküvi 9,50 TL, Performans 40 gr Meyve Bar 2,95 TL, Performans 50 gr Protein Bar 4,50 TL, Performans 150 gr Protein Tozu 16,90 TL, Simbat 400 gr Kavrulmuş Fındık 31,90 TL, Ruffles 193 gr Sade Patates Cipsi 6,95 TL, Performans 320 gr Fıstık Ezmesi 17,90 TL, Bebeto 250 gr Tubes Marshmallow 6,95 TL, Cosby 9 gr Oyuncaklı Kapsül Lolipop 4,95 TL, Ülker 450 gr Kakaolu Petibör Bisküvi 5,95 TL, Nescafe 3'ü 1 Arada 10'lu Hazır Kahve 5,95 TL, Finike 6×250 ml Zencefil Aromalı Gazoz 8,95 TL, Antebella 200 gr Antep Fıstığı Kreması 23,90 TL, Performans 4×250 ml Multivitaminli İçecek 7,95 TL, Keyifçe 400 gr Cevizli Pekmezli Özel Pestil 14,90 TL, Milka 300 gr Badem ve Karamelli Çikolata 19,90 TL, Ülker Olala 162 gr Çikolata Dolgulu Mini Sufle 5,95 TL, Eti Gönlübol 180 gr Yulaflı Frambuazlı Bisküvi 6,95 TL, Ruffles Çubux 193 gr Ketçap Aromalı Patates Cipsi 6,95 TL, Ülker 9 Kat 114 gr Tat Şekersiz Fındık Kremalı Gofret 4,50 TL, Beypazarı 6×200 ml Fesleğen – Limon Aromalı Maden Suyu 7,95 TL, Eti Benim'o 216 gr Hindistan Cevizli Marshmallowlu Bisküvi 7,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta sos çeşitleri, protein tozu ve enerji deposu meyve barları gibi ürünler raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda atıştırmalık bisküvilerden, içecek ve protein ürünleri kapsamındaki gıda malzemelerine kadar birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu Salı satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında ayrıca; Calve Sos Çeşitleri 8,95 TL, Nudo 350 gr Noodle 8,95 TL, Destan 1 Kg Karbonat 7,95 TL, Efsane 1 Kg Kırık Pirinç 3,95 TL, İnci 230 gr Zeytin Ezmesi 4,95 TL, M.Z 950 gr Ege Çiğ Köfte 7,95 TL, Serel 300 gr Kürek Helva 7,95 TL, Bol Bol 100 ml Acı Sos-Jalapeno 4,95 TL, Seğmen 250 gr Baharat Çeşitleri 9,95 TL, Derya 2×160 gr Acılı Ton Balığı 16,90 TL,

Doğanay %100 340 gr Nar Ekşisi 14,90 TL, Limoni %100 500 ml Limon Suyu 5,95 TL, Melis 320 gr Karışık Biber Turşusu 6,95 TL, Kemal Kükrer 375 ml Sirke Çeşitleri 7,95 TL, Doğa 500 gr Esmer Küp-Toz Şeker 6,95 TL, Melis 530 gr Közlenmiş Jalapeno Biber 6,95 TL, Mahmood Rice Basmati 900 gr Pirinç 17,90 TL, Tat 400 gr Ketçap ve 345 gr Mayonez Seti 13,90 TL, Yurdum 100 gr Kurutulmuş, Marineli Domates 5,95 TL'den satışa sunulacak.