ŞOK 10 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

08 Mart 2021 Pazartesi 15:07 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:07

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu Çarşamba raflarda yerini alan aktüel ürünlerin satışı, Mart ayının 16'sına kadar sürecek. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Kadınlar Günü için hediyelik ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Paşabahçe Ölçü Kabı, 1000 parça Puzzle, Servis Gereçleri, Cam Karıştırma Sürahisi, Granit Kaplama Tencere Sahan Seti dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; LG 49" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Plus Cep Telefonu, Su Arıtma Cihazı, Alpina Inox Aspiratör, Sinbo Tost Makinesi, Teba Elektrikli Çelik Cezve, 2 Kapaklı 8 Bölmeli Dolap, Şarjlı Su Pompası, Parmak İzli Damlatmaz Yağlık, Erkek Kemer, Gezer Kadın ve Erkek Kapalı Terlik dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde; LG 49" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv 4.799 TL, Reeder P13 Blue Plus Cep Telefonu 1.499 TL, Su Arıtma Cihazı 499 TL, Alpina Inox Aspiratör 139 TL, Sinbo Tost Makinesi 159 TL, Teba Elektrikli Çelik Cezve 69,90 TL, 2 Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 229 TL, Tetra Serisi Granit Kaplama Tencere Sahan Seti 199,90 TL, 26 cm Döküm Kek Kalıbı 69,90 TL, Şarjlı Su Pompası 27,95 TL, 2'li Dikdörtgen Toprak Fırın Tepsisi 19,95 TL, Büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı 44,95 TL, Dikdörtgen Toprak Fırın Tepsisi 2'li 19,95 TL ve ayrıca Parmak İzli Damlatmaz Yağlık 22,95 TL, Paşabahçe Ölçü Kabı 1165 cc 17,95 TL, Parmak İzli Damlatmaz Yağlık 22,95 TL'den yer alacak.

ŞOK'ta bu hafta mutfak için gerekli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta züccaciye ürünlerinde; 1165 cc Paşabahçe Ölçü Kabı 17,95 TL, 750 cc Bakır Baskılı Yağlık 7,99 TL, 1000 cc Bakır Baskılı Kavanoz 7,99 TL, 660 cc Bakır Baskılı Kavanoz 6,99 TL, 425 cc Bakır Baskılı Kavanoz 5,99 TL, 1800 cc Renga Spiro Cam Karıştırma Sürahisi 14,95 TL, 220 cc Cambu Borosilikat Cam Kupa 6,99 TL, 355 cc LAV Meşrubat Bardağı 10,95 TL, 4 litre Bee Home Erzak Kabı 10,95 TL, 2.4 litre Bee Home Erzak Kabı 8,99 TL, 1.7 litre Bee Home Erzak Kabı 6,99 TL, Bee Home Süzgeçli Fresh Saklama Kabı 12,95 TL, Servis Gereçleri 19,95 TL, Uzayabilir Süzgeç 9,99 TL, 90x200 cm Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL, 150x200 cm Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 27,95 TL, 140x140 cm Sofra Bezi 6,99 TL, Erkek Kemer 9,99 TL, Gezer Kadın ve Erkek Kapalı Terlik 12,95 TL, 1000 parça Monique Puzzle 17,95 TL'den satılacak.

Evinizin ihtiyaçları için Şok'un yettiğini vurgulayan market; Çay, temizlik malzemeleri, saklama gereçleri, atıştırmalıklar gibi fırsatlarda özel fiyatlar sunuyor. ŞOK'ta bu hafta yapılan 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 1950 ml Omo Hijyen Sıvı Deterjan için 39,90 TL yerine 24 TL'ye düşecek.

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