19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:23 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:23

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Bahçe mobilyası kapsamında ürünlerin yanı sıra taraftar lisanslı bornoz takımları, nevresim setleri ve pikeler dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, mobilya, dekoratif ve elektronik ürünler gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 20 Mayıs 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; Onyo 50″UltraHD Android Smart Led TV 3299 TL. Yüz tanıma özellikli, 8MP ön kameralı, parmak izi okuyuculu, 64GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Reeder P13 Blue Max 2020 Cep Telefonu 1699 TL.

Xiaomi Mi TV Stick 299 TL. Gerçek HR sensörlü, nabız ölçer, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku izleme, aktivite kalori ölçümü gibi ölçümleri yapabilen, 2 yıl garantili Piranha Akıllı Bileklik 59,95 TL, Piranha Kulak İçi Kulaklık 12,95 TL. GoSmart Bluetooth Kulaklık 29,95 TL, Philips Kablosuz Klavye Mouse Seti 119 TL, Piranha Bluetooth Hoparlör 64,95 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta beyaz eşya kategorisinde; SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 2799 TL, 95 litre kullanılabilir hacme sahip, 3 çekmeceli Flavel FLV 1003 Dondurucu 949 TL, 5kg yıkama kapasiteli SEG CM 580 Çamaşır Makinesi 1499 TL fiyatla müşteriye sunulacak.

A101 20 Mayıs 2021 kataloğunda kişisel bakım için gerekli ürünler de yer alıyor. Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 99,95 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 59,95 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 99,95 TL. Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 99,95 TL, 1 saatlik şarj ile 60 kez kullanım kapasiteli Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı 34,95 TL.

Mutfak için küçük ev aletleri arasında ise; Arzum Starry El Blender Seti 199 TL. Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 79,95 TL. Kiwi Çubuk El Blenderi 79,95 TL.

Musluk suyunu lezzetle içilebilir hale getiren, BPA içermeyen Brita Marella Filtreli Sürahi 99,95 TL. Luminarc Opal Fırın Kabı 36,50 TL.

A101'nin bu hafta için hazırladığı aktüel ürünler arasında balkon veya bahçe gibi dış mekanlarınızda kullanabileceğiniz mobilya ürünleri de bulunuyor.

150 kg taşıma kapasiteli ve 2 yıl garantili Askılı Salıncak 1499 TL, 240kg taşıma kapasiteli Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1999 TL, İki Kişilik Kamp Çadırı 149,95 TL, Tek Kişilik Otomatik Şişme Yatak 299,95 TL.

Katlanabilir İkili Kamp Ocağı 279,95 TL, Piknik Sepeti 49,95 TL. Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 59,95 TL. Askılı taşıma çantasına sahip Katlanabilir Kamp Sandalyesi 54,95 TL. Gölgelikli Salıncak 349,95 TL.

Mobilya kapsamındaki ürünler arasında; 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 299 TL. Krom kaplama metal ayaklara sahip 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 249,95 TL, Düğün Sandalyesi 99,95 TL, Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 39,95 TL, Dekoratif 5 Raflı Kitaplık 189,95 TL olarak yer alıyor.

Züccaciye ürünleri; Keramika Seramik Kahvaltı Seti 119,95 TL, Papilla 3'lü Tava Seti 75 TL, Sinbo Emaye Turta ve Kek Kalıbı 22,50 TL, Shaker Matara 6,50 TL, Farklı desenlerde Yuvarlak Tepsi 6,95 TL, Desenli Pipetli Bardak 6,95 TL, Vera Kase 11,95 TL, Silindir Saklama Kabı 3,95 TL. No-Frost Saklama Kabı 6,50 TL, Sarımsak Ezici 6,95 TL, Yaylı Çırpıcı 6,50 TL.

Tekstil ve giyim ürünleri arasında yer alan özel Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 39,95 TL. Taraftar Lisanslı Bornoz 59,95 TL. Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 59,95 TL. Bayan Viskon Tek Alt 19,95 TL. Kapitoneli Silikon Yastık 24,95 TL. Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TL. Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 24,95 TL. Lisanslı Çocuk Parmak Arası Terlik 11,95 TL. Bayan Terlik 12,95 TL. Bay Kaymaz Taban Terlik 14,95 TL. Bayan Parmak Arası Terlik 9,95 TL fiyatıyla müşterisini sevindirecek.

A101'nin minikler için hazırladığı aktüel ürünlerde ise Oyuncak Bultak Harfler 18,95 TL. Çizgi Alıştırmalı Kitap çeşitleri 9,95 TL. Neşeli Çubuklar 37,95 TL. Seramik Hobi Kiti 14,95 TL. Oyuncak Hamburger / Yemek Dükkanı 24,95 TL. Kutulu Rulo Satranç 16,95 TL. Sabun Hobi Kiti 19,95 TL. Oyuncak Yazar Kasa 39,95 TL olarak yer alacak.

BİM 17-18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK 19 Mayıs 2021 aktüel ürünler satışta!