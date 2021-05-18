BİM'de bu hafta neler var? BİM 17-18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!

18 Mayıs 2021 Salı 14:54 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 14:54

BİM'in bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri, 2 kataloğun art arda yayımlanmasıyla birlikte Pazartesi ve Salı günü satışa sunuldu. Her hafta Salı ve Cuma günleri yayınlanan aktüel ürünleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta Cuma günü satılacak olan aktüel ürünler pazartyesi raflarda yerini aldı. Bu hafta Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğu 17-18 Mayıs 2021 geniş yelpazede ürün çeşidini barındırıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte 2 katalog birden sizlerle...

BİM 17-18 MAYIS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'in bu hafta Cuma günü satılacak olan aktüel ürünleri, erkenden satışa sunuldu. Salı günü için hazırlanan aktüel ürünlerin de gelmesiyle birlikte BİM'de raflar doldu taştı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri.

BİM'de bu hafta indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin arasında; Dijitsu 55" Ultra HD Smart TV, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Volta Elektrikli Kick Scooter, Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, Rookie Maxi Scooter, HP 2710 Wifi Yazıcı, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, 3 Katlı Modern Ayakkabılık, Relax Musluklu Çelik Termos, Metal Gövdeli Ayaklı Saksı, Dede Büyük Basket Potası ve Top Seti, Kumtel Cam Ankastre Set, Bonera Emaye 7 Parça Tencere Seti, Artcraft Kinetik Kum Oyun Seti ve çok daha fazlası yer alıyor.

BİM'de elektronik ürünler kapsamında; Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık 79,90 TL, Starcom Yuvarlak Sensörlü Şarjlı Işıldak 39,90 TL ve Metal Gövdeli Ayaklı Saksı 29,90 TL'den satılacak.

BİM'e bu hafta pek çok oyuncak çeşidi geliyor. Diğer bir üründe Dede Büyük Basket Potası ve Top Seti 49,90 TL ve Dede Sepetli Takı Seti 42,90 TL'den satılıyor. Art Craft Kinetik Kum Oyun Seti 19,90 TL ve Uçar oyuncak Barbie kek ve pizza seti 25,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Kumtel Cam Ankastre Set 1.499 TL, Berlin Düdüklü Tencere 159 TL ve Bonera Emaye 7 Parça Tencere Seti 299 TL'den satılıyor.

Tek fiyatlı ürünler için ise yanmaz yapışmaz ürünler seçilirken adet olarak 22,90 TL fiyat belirlenmiş. Mutfak ürünleri ve züccaciye fırsatlarında Emaye Saklama Kabı Seti 3'lü 69,90 TL'den gelirken Chef's Mermer Desenli Wok Tava 28 cm 49,90 TL'den raflarda yerini almış durumda.

Kumtel Set Üstü inox Ocak 399 TL'den geliyor ki fiyatı harika! Ayrıca bu hafta Biberon ve Şişe Temizleme Fırçası 4,95 TL'den ve Akel Katmer Gözleme Sacı 159 TL'den satılıyor.

LAV markalı olarak gelen cam ürünlere de yakından bakacak olursak LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 9,90 TL'den, LAV Kulplu Çay Bardağı 6'lı 12,90 TL'den, LAV Servis Tabağı 3,50 TL ve LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 9,90 TL'den satılıyor.

Paşabahçe Kitchen Slim Küçük Kavanoz 14,90 TL, Paşabahçe Kitchen Slim Büyük Kavanoz 16,90 TL, Paşabahçe Kapaklı Borcam Tencere 25,90 TL, Paşabahçe Desenli Cam Saklama Kabı 4,50 TL'den bu hafta sizlerle. Tüm bu ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleri de Bim'de bulunuyor.

Büyük beden kadın pantolon 29,90 TL, büyük beden kadın kapri 29,90TL, büyük beden kadın bluz 24,90 TL ve büyük beden kadın pantoon 29,90 TL'den sizlerle oluyor. Büyük beden ürünlerin bir diğerinde ise kadın pijama takımı 49,90 TL'den geliyor.

Kaktüs temalı terlik 22,90 TL ile bu hafta sizlerle. 5li kaktüs nakışlı renkli çorap 22,90 TL. Babet çorabı 3,95 TL ve bardak mum 15,90 TL.

BİM 17-18 Mayıs 2021 kataloğunda "Kaktüs Temalı Ürünler" olarak nitelendirilen özel konsept kullanılmıl durumda.

Dudak balmı 7,90 TL olarak dikkat çekerken makyaj organizeri 39,90 TL, kaktüs figürlü kırlent 24,90 TL, Oyuncak peluş yastık 19,90 TL ve bambu kapaklı cam kase 34,90 TL.

Makyaj süngeri 8,90TL, manuel el fanı 19,90 TL. Kaktüs ve çiçek figürlü cam pipet ise 34,90 TL.

Dekoratif obje 29,90 TL, kitap desteği 19,90 TL. Takı askılığı 37,90 TL, kaktüslü yüzük standı 19,90 TL, Neon led ışık 29,90 TL. Dekoratif kitap kutu 9,90 TL, tüy toplayıcı 14,90 TL.

BİM Aktüel Ürünler incelememizde bu hafta Sporcu Tayt, Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Casilli Keseli Şortlu Uyku Tulumu ve Kaktüs Temalı Terlik gibi ürünleri cazip fiyatlarla görüyoruz.

Sporcu bralet 32,90 TL, sporcu tayt 32,90 TL, Kolsuz jakarlı bebek body 9,50 TL. Jakarlı bebek yeleği 10,90 TL. Dev sürpriz yumurta 11,90 TL ve jakarlı bebek altı pijama 9,90 TL.

Bu hafta BİM'de iç çamaşırı da satılıyor. 2'li dantel belli hipster slip, atletler, boxer, çoraplar ve pek çok ürün bu Salı Bim'de yer alıyor.

Kozmetik ürünlerde ise Aqua Di Polo EDP parfüm 21,90 TL'den geliyor.Sprey kolonya 8,90 TL'den farklı koku seçenekleriyle satılırken diş fırçası 1+1 ürünü 13,90 TL'den geliyor. Sıvı sabun 2,95 TL fiyatla satılacak.

Kayısılı peeling Garnier'den 22,90 TL fiyatlı olarak sunulurken Old Spice Whitewater 150ml deodorant 13,90 TL'den satılıyor. Deo Stick de aynı şekilde 13,90 TL'den geliyor. Son olarak ise Naturelove koku kesesi 7,50 TL'den sizlerle buluşuyor.