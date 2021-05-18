ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 19 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!

18 Mayıs 2021 Salı 16:45 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 16:45

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında 2 farklı dikiş makinesi, çay seti ve zücaciye kapsamında mutfak için birçok gerekli ürün uygun fiyata satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu Ramazan Bayramı kapsamında çikolata ve şeker çeşitleri geliyor. Ayrıca Luminarc kase çeşitleri ve Cambu marka ürünler de kadın müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta 19 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alan ürünler...

ŞOK 19 Mayıs 2021 kataloğunda Silen Tuvalet Kağıdı 32'li, Finish Parlatıcı, Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet, Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi Maxi 100'lü /Junior 78'li /Extra large 62'li, Royal Gourmet 850 ml Yaz ferahlığı, Bravo Junior Multipack, Karmen %20 Bütün Antep Fıstıklı Çikolata, Malatya Pazarı Leblebi Şekeri, Dankek Çilekli Tart, Mis Meyveli Yoğurt 2x125 gr Çilekli, Aytaç Fermente Sucuk ve çok daha fazlası yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler incelememizde bu hafta 32'li Silen Tuvalet Kağıdı 28,90 TL, 12'li Silen Kağıt Havlu 19,90 TL, Depend Kadın Emici Külot 32,71 TL, Orkid Platinum 16,77 TL ve Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi 89,95 TL fiyatla satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kampanyasında 250 ml Finish Parlatıcı 8,95 TL, 1,5 kg Finish Tuz 8,95 TL, 3703 ml Domestos Dağ Esintisi 22,95 TL ve 3 litre Vanish Oxi Action Leke Çıkartıcı 33,30 TL fiyatla yer alıyor.

BİM'de bu hafta neler var? BİM 17-18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu! 250 ml Finish Parlatıcı 8,95 TL, 1,5 kg Finish Tuz 8,95 TL, 3703 ml Domestos Dağ Esintisi 22,95 TL ve 3 litre Vanish Oxi Action Leke Çıkartıcı 33,30 TL fiyatla yer alıyor.

80 gramlık Karmen %20 Bütün Antep Fıstıklı Çikolata 5,95 TL, Karmen %20 Bütün Fındıklı Çikolata 3,95 TL ve Karmen %20 Bütün Bademli Çikolata 4,95 TL fiyatla satılacak.

ŞOK'ta bu hafta Mis meyveli yoğurt 3x125gr çilekli yer alırken fiyatı 3,25 TL'den dikkat çekiyor. Mis bardak ayran 285ml ise 1,30 TL yerine 1,15 TL'den geliyor.

Ayrıca Mis ayran 1lt 5,95 TL yerine 5,50 TL olarak yine markette ilgili reyonda yerini alıyor.

Royal Gourmet 850ml yaz ferahlığı/Belçika çikolatası ürünleri adet olarak 23,50 Tl yerine 18,95 TL'den satılacak. Ayrıca Bravo Junior Multipack 360ml ürününde 26,95 TL yerine 22,50 TL fiyat bulunuyor.

Şok aktüel indirimlerinde Silen tuvalet kağıdı 32li paket 28,90 TL'den bu hafta Şok'a geliyor. Ayrıca Silen 12li kağıt havluda da 19,90 TL fiyat var. Depend emici külot ürününde 42,95 TL yerine 32,21 TL, Orkid Platinum ise 23,95 TL yerine 16,77 TL olarak satışa sunulacak.

Bana diş fırçası 4,95 TL, Molfix Mega fırsat bebek bezi ürünleri 89,95 TL, Finish parlatıcı 8,95 TL'den, Finish makine tuzu 8,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Domestos dağ esintisi 3703ml ürünü ise 22,95 TL olarak sizlerle. Son olara kise Vanish oxi action leke çıkartıcı 44,50 TL yerine 33,30 TL'den geliyor.

ŞOK'ta bu hafta gıda, hijyen ve temizlik ürünleri de yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta ayrıca 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 30'lu Finish Hepsi 1 Arada Tablet için 21 TL ve 220 gram Aytaç Fermente Sucuk için 15 TL fiyat olacak.