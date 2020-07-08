A101 kataloğunda bu hafta neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:17 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:17

A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda; büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları, elektronik ürünler, tekstil ve mobilya ürünleri, elektronik ve elektrikli ev aletleri, hırdavat ve züccaciye ürünleri yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan ürünlerde mutfak araç gereçlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında televizyon, bluetooth kulaklık ve kablosuz kulaklık, masa örtüsü, nevresim takımı, çok amaçlı dolap, saklama kapları, Waffle makinesi bulunuyor. İşte A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de bu hafta; HI-LEVEL 49" Full HD Smart LED TV, SEG derin dondurucu, SUNNY Smart LED TV, Piranha Go Pro, SEG Derin dondurucu, Piranha Darbeli Matkap, Fantom elektrikli süpürge ve VESTEL tost makinesi gibi ürünlerde büyük indirimler var.

Merakla beklenen A101 aktüel kataloğunda; En az 20 Kg kemiksiz et 1/7 hisse büyükbaş kurbanlık, En az 16 Kg kurbanlık karaman koyunu, HI-LEVEL 49" Full HD Android Smart Led TV, Piranha IP Kamera, Piranha Full HD Aksiyon Kamerası, Piranha Mobil Vantilatör, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık, Yale LCD Ekranlı Küçük Boy Kasa, Pencere Sinekliği 130x150 cm, SEG Derin Dondurucu, Silinebilir Masa Örtüsü 150x220cm, 5 Raflı Kitaplık, Dolap İçi Raf, Şeffaf Bebek Küveti ve çok daha fazla ürün yer alıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...